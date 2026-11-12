La temporada de impuestos de 2027 traerá una advertencia importante para quienes generan ingresos a través de internet en Estados Unidos. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recibirá información sobre los pagos que millones de personas obtuvieron durante 2026 mediante plataformas digitales, aplicaciones de pago y sitios de compraventa.

El organismo utiliza el Formulario 1099-K para registrar determinadas operaciones y verificar que los contribuyentes informen correctamente sus ingresos en sus declaraciones fiscales. Quienes superen ciertos límites de pagos y transacciones recibirán este documento, aunque la obligación de declarar los ingresos imponibles también alcanza a quienes no lo reciban.

No informar las ganancias sujetas a impuestos puede tener consecuencias económicas.

Qué recibirán el Formulario 1099-K en 2027 y qué requisitos deben cumplir

El IRS utiliza el Formulario 1099-K para informar los pagos que reciben las personas por la venta de bienes o la prestación de servicios mediante aplicaciones de pago y plataformas digitales. Durante enero de 2027, los contribuyentes recibirán este documento con información sobre las operaciones realizadas durante 2026. En este sentido, las empresas procesan pagos con tarjetas de crédito o débito deben emitirlo independientemente del monto o la cantidad de transacciones, mientras que las plataformas de terceros deben hacerlo cuando los pagos superen los US$20,000 y las 200 operaciones durante el año.

Entre las plataformas alcanzadas se encuentran los marketplaces, los sitios de subastas, las aplicaciones de pago, los servicios de transporte y las plataformas de trabajo independiente. El formulario es emitido por esas empresas y una copia también se envía al IRS.

El organismo recibirá información sobre las operaciones realizadas durante 2026 a través de aplicaciones de pago y plataformas digitales. Shutterstock

Qué ingresos obtenidos por internet deben declarar ante el IRS

Los contribuyentes deben declarar los ingresos imponibles que obtengan por vender productos o prestar servicios mediante internet, independientemente de que reciban o no el Formulario 10-K. Esto incluye las ganancias de vendedores online, trabajadores independientes y personas que ofrecen servicios mediante aplicaciones. La información del documento debe utilizarse junto con otros registros para calcular los ingresos que corresponden declarar en la temporada fiscal de 2027.

Para considerar de forma correcta el monto bruto los usuarios deben tener en cuenta los costos de los productos, las comisiones, los reembolsos y otros gastos correspondientes. El IRS también aclara que los regalos de familiares o amigos y los pagos recibidos para devolver gastos personales compartidos no constituyen ingresos imponibles.

Qué pasa si no declaran los ingresos recibidos por plataformas digitales

Quienes omitan ingresos imponibles y, como consecuencia, paguen menos impuestos de los que corresponden pueden enfrentar una multa relacionada con la precisión de su declaración. Según el IRS, esta sanción equivale al 20% de la parte del impuesto que quedó sin pagar cuando la diferencia se debe a negligencia o a una subestimación sustancial. Por ejemplo, si la omisión provoca un pago insuficiente de US$2,000 en impuestos, la multa podría ser de US$400.

A esta penalización pueden sumarse intereses sobre la deuda y la multa hasta que se regularice el saldo. No obstante, el 20% no se aplica automáticamente a cualquier ingreso omitido ya que deben cumplirse las condiciones previstas por la normativa. Es por ello que el IRS recomienda presentar declaraciones precisas y conservar los comprobantes de pagos, ventas y gastos para respaldar la información declarada.