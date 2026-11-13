El Departamento de Estado establece requisitos estrictos que se deben cumplir con la fotografía del pasaporte.

Las fotografías que contienen errores son, según el Departamento de Estado, una de las principales razones por las que se demoran o rechazan las solicitudes de pasaporte. Por este motivo, el organismo ofrece en su sitio web oficial ejemplos de cómo deben ser las imágenes y cuáles son las características que tienen que cumplir.

Además, advierte que, si hubo cambios importantes en la apariencia física, como cirugías, traumatismos o una pérdida o un aumento significativo de peso, y la persona ya no puede ser reconocida en su fotografía actual de pasaporte, deberá solicitar uno nuevo.

¿Cuáles son los siete requisitos que debe cumplir la fotografía del pasaporte?

En su página oficial, el Departamento de Estado establece los siguientes requisitos para la fotografía:

Iluminación y sombras: el rostro debe recibir una iluminación uniforme y no presentar sombras. Tamaño y posición: la cabeza y los hombros deben estar centrados en la fotografía, y la persona debe ubicarse a varios metros de distancia del fondo. Por otro lado, las dimensiones de la imagen impresa deben ser de 2 x 2 pulgadas (51 x 51 mm). La cabeza debe medir entre 1 y 1 3/8 pulgadas (25 y 35 mm), desde la barbilla hasta la parte superior. Resolución y calidad: la fotografía debe ser en color y de alta resolución, sin estar borrosa, granulada ni pixelada. Puede imprimirse en papel fotográfico mate o brillante. No debe presentar ojos rojos, daños ni alteraciones derivadas de un escaneo digital. Cambios digitales: se debe enviar la fotografía original, sin modificaciones, filtros ni ningún tipo de alteración digital. Pose y expresión: la persona debe colocarse frente a la cámara, mostrar el rostro completo y mantener la cabeza erguida. Los ojos deben estar completamente visibles y se deben evitar las expresiones faciales exageradas. Ropa, sombreros y gafas: se deben quitar las gafas, los sombreros y las mascarillas, salvo que existan motivos médicos o religiosos debidamente justificados. En esos casos, se debe presentar la documentación correspondiente y garantizar que el rostro permanezca completamente visible. Tampoco se permite utilizar uniformes, ropa de camuflaje, auriculares ni dispositivos manos libres. Las joyas y los piercings faciales están permitidos siempre que no cubran el rostro. Fondo: debe ser blanco o blanquecino, liso y sin sombras, texturas, objetos ni líneas.

Las fotografías que contienen errores son, según el Departamento de Estado, una de las principales razones por las que se demoran o rechazan las solicitudes de pasaporte. Por este motivo, el organismo ofrece en su sitio web oficial ejemplos de cómo deben ser las imágenes y cuáles son las características que tienen que cumplir. ChatGPT | El Cronista USA

¿En qué situaciones pueden rechazar la solicitud de pasaporte por la fotografía?

El Departamento de Estado puede demorar el trámite o rechazar una solicitud si la fotografía no cumple con los requisitos oficiales. Entre los motivos más frecuentes se encuentran presentar una imagen borrosa, pixelada, oscura o con sombras, entre otros errores.

¿En qué lugares recomienda hacerse las fotos el Departamento de Estado?

El Departamento de Estado recomienda tres alternativas para obtener una fotografía válida para el pasaporte estadounidense: acudir a un centro autorizado de recepción de solicitudes que ofrezca el servicio fotográfico, recurrir a un establecimiento comercial especializado en fotografías para documentos o pedirle a un familiar o amigo que tome la imagen.

La agencia aclara que los centros autorizados y los proveedores de servicios fotográficos pueden cobrar tarifas diferentes. Por eso, antes de realizar el trámite, es importante comprobar que la imagen respete las dimensiones y las condiciones exigidas por las autoridades estadounidenses.

¿Para qué trámites se necesita una nueva foto de pasaporte?

La fotografía es un requisito obligatorio tanto para solicitar un pasaporte estadounidense por primera vez como para realizar el trámite de renovación.

En ambos casos, la imagen debe cumplir con las condiciones establecidas por el Departamento de Estado y haber sido tomada durante los últimos seis meses.