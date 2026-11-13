Montaje El Cronista USA | Shutterstock y EFE.

El trámite permite renovar la Green Card vencida o reemplazarla por distintos motivos.

Los inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos y tienen una Green Card vencida o próxima a vencer pueden solicitar una nueva tarjeta sin volver a iniciar su proceso migratorio .

Para hacerlo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) establece el Formulario I-90, un procedimiento tradicional que también permite reemplazar el documento cuando fue robado, perdido, dañado o contiene información incorrecta.

Quiénes deben presentar el Formulario I-90 para renovar la Green Card

USCIS establece diferentes situaciones en las que un residente permanente legal debe solicitar el reemplazo de su tarjeta. No es necesario volver a solicitar la residencia ni comenzar nuevamente el proceso que permitió obtenerla.

Los casos contemplados por la agencia incluyen:

Residentes cuya Green Card venció o caducará dentro de los próximos seis meses.

Personas cuya tarjeta fue robada, extraviada, destruida o sufrió daños.

Inmigrantes que recibieron su documento antes de cumplir 14 años y ya alcanzaron esa edad, bajo las condiciones establecidas por USCIS.

Residentes que cambiaron legalmente su nombre u otros datos biográficos.

Personas que recibieron una tarjeta con información incorrecta.

Inmigrantes que nunca recibieron la Green Card que USCIS les había enviado.

Residentes que necesitan actualizar su documento por cambios en su situación de residencia o por tener una versión antigua que ya no acredita su estatus migratorio.

Quienes tramiten la renovación de una tarjeta vencida podrán utilizar el aviso de recibo de USCIS junto con su Green Card anterior como comprobante temporal de su residencia permanente durante 36 meses desde la fecha de vencimiento.

Cómo renovar la Green Card vencida con el Formulario I-90

El trámite tradicional comienza con la presentación del Formulario I-90, denominado Application to Replace Permanent Resident Card. Los solicitantes pueden completar el procedimiento en línea o enviar la documentación impresa por correo.

USCIS explica que, mediante la presentación digital, los inmigrantes pueden utilizar una computadora, un teléfono o una tableta para completar la solicitud. Además, una cuenta en línea permite:

Pagar la tarifa correspondiente.

Consultar el estado del expediente.

Recibir notificaciones y actualizaciones.

Consultar estimaciones personalizadas sobre la finalización del trámite.

Responder solicitudes de evidencia.

Actualizar los datos de contacto y el domicilio.

Quienes prefieran presentar la solicitud en papel también pueden hacerlo. Sin embargo, deben enviar el paquete a la dirección correspondiente de USCIS para evitar demoras en el procesamiento.