Los inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos y tienen una Green Card vencida o próxima a vencer pueden solicitar una nueva tarjeta sin volver a iniciar su proceso migratorio.
Para hacerlo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) establece el Formulario I-90, un procedimiento tradicional que también permite reemplazar el documento cuando fue robado, perdido, dañado o contiene información incorrecta.
Quiénes deben presentar el Formulario I-90 para renovar la Green Card
USCIS establece diferentes situaciones en las que un residente permanente legal debe solicitar el reemplazo de su tarjeta. No es necesario volver a solicitar la residencia ni comenzar nuevamente el proceso que permitió obtenerla.
Los casos contemplados por la agencia incluyen:
- Residentes cuya Green Card venció o caducará dentro de los próximos seis meses.
- Personas cuya tarjeta fue robada, extraviada, destruida o sufrió daños.
- Inmigrantes que recibieron su documento antes de cumplir 14 años y ya alcanzaron esa edad, bajo las condiciones establecidas por USCIS.
- Residentes que cambiaron legalmente su nombre u otros datos biográficos.
- Personas que recibieron una tarjeta con información incorrecta.
- Inmigrantes que nunca recibieron la Green Card que USCIS les había enviado.
- Residentes que necesitan actualizar su documento por cambios en su situación de residencia o por tener una versión antigua que ya no acredita su estatus migratorio.
Cómo renovar la Green Card vencida con el Formulario I-90
El trámite tradicional comienza con la presentación del Formulario I-90, denominado Application to Replace Permanent Resident Card. Los solicitantes pueden completar el procedimiento en línea o enviar la documentación impresa por correo.
USCIS explica que, mediante la presentación digital, los inmigrantes pueden utilizar una computadora, un teléfono o una tableta para completar la solicitud. Además, una cuenta en línea permite:
- Pagar la tarifa correspondiente.
- Consultar el estado del expediente.
- Recibir notificaciones y actualizaciones.
- Consultar estimaciones personalizadas sobre la finalización del trámite.
- Responder solicitudes de evidencia.
- Actualizar los datos de contacto y el domicilio.
Quienes prefieran presentar la solicitud en papel también pueden hacerlo. Sin embargo, deben enviar el paquete a la dirección correspondiente de USCIS para evitar demoras en el procesamiento.