El Gobierno utiliza un código de nueve dígitos para identificar a determinados extranjeros y vincular sus antecedentes migratorios.

Dentro del sistema migratorio estadounidense, cada persona que recibe un Número de Registro de Extranjero (A-Number) cuenta con un identificador de nueve dígitos que permite vincular sus datos y antecedentes. Este código es asignado por las autoridades y figura en distintos documentos oficiales.

Aunque no todos los extranjeros tienen uno, puede ser necesario para completar solicitudes, consultar expedientes migratorios y realizar gestiones ante organismos federales.

¿Cuál es el número único de 9 dígitos que identifica a los extranjeros?

El Número de Registro de Extranjero (Alien Registration Number) es un identificador de nueve dígitos que utiliza el Gobierno para reconocer y registrar a determinados extranjeros dentro del sistema migratorio.

Este código permite vincular a una persona con sus antecedentes migratorios, solicitudes, documentos y procedimientos ante las autoridades estadounidenses.

¿Quién asigna este número y dónde se puede encontrar?

El número es asignado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), cuando una persona inicia determinados procedimientos migratorios.

Se puede encontrar en distintos documentos oficiales:

Green Card: en el campo identificado como A# o USCIS#.

Permiso de trabajo (EAD): debajo de la etiqueta USCIS#.

Notificaciones de USCIS: en determinados avisos de recibo o de acción, como el formulario I-797C.

Visa de inmigrante: en el sello o documento incorporado al pasaporte.

Documentación consular: en el resumen de datos del inmigrante y el folleto de tarifa de inmigración.

El número puede tener siete, ocho o nueve dígitos. Cuando tiene menos de nueve, algunos sistemas solicitan completar los espacios iniciales con ceros.

Dentro del sistema migratorio estadounidense, cada persona que recibe un Número de Registro de Extranjero (A-Number) cuenta con un identificador de nueve dígitos que permite vincular sus datos y antecedentes. Este código es asignado por las autoridades y figura en distintos documentos oficiales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Para qué trámites puede ser solicitado este número?

El Número A permite identificar a una persona en distintos procedimientos y consultas migratorias. Entre sus principales usos se encuentran:

Consultar expedientes migratorios: permite verificar el estado de determinados casos ante los tribunales de inmigración.

Realizar trámites ante USCIS: puede solicitarse en formularios y gestiones vinculados con solicitudes migratorias.

Consultar audiencias: permite conocer fechas, horarios y lugares de próximas audiencias ante los tribunales de inmigración.

Identificar antecedentes del expediente: facilita la vinculación de documentos y actuaciones correspondientes a una misma persona.

Por ejemplo, el Sistema Automatizado de Información de Casos (ACIS), de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR), permite consultar información de determinados procedimientos judiciales mediante este número.

¿Por qué asignan un número único a cada extranjero?

El objetivo es contar con un identificador individual que permita a las autoridades migratorias reconocer a cada persona y organizar la información relacionada con su historial.

De esta manera, el DHS y las dependencias que intervienen en los procedimientos migratorios pueden vincular solicitudes, documentos, antecedentes y actuaciones administrativas o judiciales con un mismo registro.