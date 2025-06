Un poco de ruido: "Queríamos darle a la cumbia el lugar que se merece"

"¿Querés hacer un streaming?" ... A dos años de esa pregunta que llegó a la vida de Damo por sorpresa y que, sin dudarlo, aceptó, "Un poco de ruido" se convirtió en uno de los programas más vistos de Argentina: videos que superan los 170 millones de reproducciones, dos Movistar Arena repletos y hasta un encuentro íntimo con Leo Messi, son algunos de los hitos que marcan la historia -veloz, pero contundente- de un proyecto entre amigos que propuso resignificar a la cumbia como identidad nacional.

A medida que Damián Martínez repasa su historia, se asombra, aunque reconoce la importancia de la música a lo largo de su carrera: " Es como el fútbol para el futbolista, por más que uno deje de ejercer arriba del escenario, vive en uno todo el tiempo. Yo cierro los ojos y escucho música en mi cabeza ". Sin embargo, jamás hubiera pensado que además de artista, se convertiría en conductor de uno de los streamings más exitosos del momento.

El pasado miércoles, Un poco de ruido, programa que integra junto a Pinky (Juan Manuel Grossi) y DJ Pipo (Gonzalo Leonardo), celebró su 86° emisión. Según cuenta, su primera intención era crear un lugar donde se pudiera charlar del género desde un enfoque más informativo, pero las zapadas y la música en vivo terminaron por ocupar el rol preponderante.

"Q ueríamos darle a la cumbia el lugar que se merece. Una buena imagen y un buen sonido que anteriormente no tuvo, por no ser valorada ", explica el músico, y reconoce: "Hoy siento que estamos haciendo que el género siga creciendo" .

Un poco de ruido.

Para él, la cumbia es "parte de la genética argentina ". Por eso, enumera orgulloso la variedad de artistas que pasaron por el piso del stream así como también por el escenario del Movistar Arena. " Muchos de los músicos nos dijeron ‘Che, nos cambiaron la carrera', y la verdad que no lo podemos creer. La palabra 'gracias' es grandísima para nosotros ", expresa.

Lo cierto es que cuándo se pregunta por qué Un poco de ruido logró este crecimiento exponencial, considera que fue por estar en el lugar y en el momento indicado. " Cuando comenzamos a hacer el programa, no había nadie que hablará de la cumbia ", destaca. Tiempo después, supieron reunir a músicos como Uriel Lozano, Angela Leiva, Néstor en Bloque, Banda Uno, Karina, La Nueva Luna, La Champions Liga y Ulises Bueno, entre otros.

Su historia



"Aprendí a tocar la guitarra y veía a los chicos del barrio pasar por la cuadra con sus instrumentos. No me conocían, pero me mandé y les pregunté si podía tocar con ellos. Ahí fue cuando empecé, a mis 15 años" , recuerda Damo, a su primera banda llamada "Shanai".



Dos décadas más tarde, los integrantes del grupo le reconocen el "no haber bajado los brazos", aunque el camino no fue fácil.



Damián "Damo" Martínez.

Martínez atravesó diferentes etapas: pasó de tocar para cantantes por plata que no alcanzaba a cubrir sus gastos a probar otros estilos musicales como melódico latino, reggaetón o música de los 80. Incluso, antes de iniciar con el streaming, se vinculaba con la música a través de la fotografía: cubría eventos para mantenerse cerca de los escenarios.

" Lo que aprendí de este proceso, con 40 años, es nunca dejar de hacer. Los proyectos te mantienen con vida, te llevan hacia adelante. Aunque no lleguen a un buen puerto, te abren un montón de puertas a lugares que uno no se espera. Muchos dicen que 'el tren pasa una sola vez' y la realidad es que el tren pasa todos los días, pero va a diferentes lugares. Capaz lo tomé en otra estación, pero terminé llegando a donde quería ", expresa, con la emoción en sus ojos al ver su recorrido que, todavía, le cuesta reconocerse.

Desde Messi a la Mona Jiménez



El 24 de diciembre de 2024, Pinky, DJ Pipo y Damo llegaban a Rosario, más precisamente al barrio Kentucky Club de Campo en Funes, para vivir uno de los momentos más importantes de su vida: encontrarse por primera vez con Lionel Messi.

Después de un intercambio de mensajes por redes sociales, el capitán de la Selección Argentina los esperaba en su casa para recibir una de las jarras distintivas del programa. Los nervios estaban a flor de piel, pero Damo mantenía la confianza: " Los chicos creían que no nos iba a abrir las puertas de su casa, pero yo pensaba 'si mandó la dirección, es porque nos va a recibir'. Y así fue ".

Encuentro con Lionel Messi.

"Estuvimos con él charlando en una mesa, hablando. Con toda la humildad, se sentó y nos empezó a preguntar sobre Un poco de ruido, sobre esto, sobre lo otro. Nació de él preocuparse, incluso nos preguntó si queríamos una foto, porque sabía que no lo queríamos incomodar" , agrega, al relatar un día tan soñado como impensado.

De ahí en más, la seguridad en el proyecto creció sin frenos: " Supimos que el programa no tiene techo. Puede pasar cualquier cosa. Conocimos a Messi, conocimos a la Mona Jiménez, llegamos con nuestra música a Uganda en África. Es una locura ".