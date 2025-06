Guns N' Roses vuelve a Argentina: dónde comprar las entradas y a qué precio

Guns N' Roses confirmó la noticia más esperada para los fanáticos del rock: regresará a Argentina, con un show único el 17 de octubre, en el Estadio de Huracán. ¿Dónde comprar las entradas?

La banda liderada por Axl Rose se presentará con los históricos músicos, tanto Slash en guitarra como Duff McKagan en bajo, para revivir la discografía completa de uno de los grupos más emblemáticos en la historia de la música.

Guns N' Roses en Huracán: cuándo y dónde comprar las entradas



En el marco de su gira "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things", Guns N' Roses anunció el tour latinoamericano, con una fecha en Argentina el próximo 17 de octubre en el Estadio de Huracán.

Guns N' Roses regresa a Argentina.

El próximo 23 de junio, desde las 10 horas, se habilitará la preventa exclusiva de entradas para clientes Banco Nación con tarjeta de crédito Visa. Podrán adquirir un 15% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés.

La venta general abrirá el 24 de junio a las 10:00 horas y estará disponible con todos los medios de pago. Ambas instancias de venta serán únicamente a través de allaccess.com.ar.

Los Guns regresan a Argentina



La histórica banda de rock se presentó por primera vez en Argentina en el año 1992, mientras atravesaba un pico de reconocimiento internacional. De ahí en más, forjaron un vínculo inquebrantable con el público nacional.

Su última presentación fue en 2022, cuando arrasaron con el Estadio River Plate. En esta oportunidad, regresan con la ilusión de repasar toda su trayectoria y aquellos hits que marcaron la carrera del grupo estadounidense.