Después de la visita de Paul McCartney: qué recitales y fiestas se vienen en CABA en octubre

Los shows de Paul McCartney en Buenos Aires marcaron un hito más en su extensa relación con el público argentino. A sus 82 años, el ex-Beatle volvió a llenar el estadio de River con dos recitales inolvidables, como parte de su Got Back Tour. Tras esta visita, octubre sigue ofreciendo una agenda llena de recitales y fiestas en CABA.

Desde grandes festivales hasta conciertos individuales, los eventos destacados no dan tregua. Estas son algunas de las propuestas más esperadas.

El gran Paul McCartney sosteniendo la flamante bandera de Argentina, en el medio del recital (Fuente: Catalina Almada/ gentileza DF Entertainment)

Tras el paso de Paul McCartney: los recitales y festivales para octubre en CABA

Paul McCartney nuevamente confirmó la conexión inquebrantable entre su música y los fans argentinos. Con un setlist cargado de clásicos, el Más Monumental vibró con temas como "Can't Buy Me Love" y "Let it Be", acompañado por su banda de siempre y una impresionante puesta en escena.



Con esta visita como punto de partida, el calendario de recitales y fiestas en CABA sigue cargado para octubre. Estos son los más destacados:

Morat : la banda colombiana llega al Estadio Vélez Sarsfield el 9 de octubre con su gira "Antes de que amanezca". Ya se habilitaron nuevos tickets debido a la reconfiguración del estadio, lo que permitirá a más fanáticos asistir.

Emilia Mernes : la cantante argentina realizará tres presentaciones el 12, 13 y 18 de octubre, también en el Estadio Vélez, como parte de su "Emilia.MP3 Tour", tras el éxito de haber agotado 10 fechas en el Movistar Arena.

Tan Biónica : la banda que había anunciado su despedida, agregó una nueva "Última noche mágica" el 21 de octubre en el Movistar Arena.



Slipknot y el Knotfest : el festival internacional de la banda estadounidense llega por primera vez a Argentina el 26 de octubre en el Parque de la Ciudad. Entre las bandas que acompañan están Amon Amarth, Meshuggah y Babymetal.



Nathy Peluso: la artista argentina se presentará el 30 de octubre en el Movistar Arena, con su nuevo álbum "Grasa".

Y para comienzos de noviembre, llegan The Smashing Pumpkins, la banda de rock alternativo estadounidense. Volverán después de mucho tiempo al país el 5 de noviembre al Movistar Arena.

Para quienes prefieren otros géneros como la música electrónica, en Buenos Aires también se presentarán tremendos artistas (Fuente: Freepik)

Eventos de música electrónica y fiestas internacionales

La escena de la música electrónica en CABA también ofrece opciones importantes para este mes: