Una investigación científica comprobó la eficacia de la regla de los 10 minutos que aplicaba Steve Jobs para aumentar la productividad

Según una reciente investigación científica, la regla de los 10 minutos practicada por Steve Jobs ha demostrado su eficacia en la productividad al generar un impacto positivo tanto en el rendimiento mental como en la toma de decisiones.



Jobs aplicaba esta regla tomando breves pausas para caminar y liberar su mente, lo que le permitía abordar los desafíos desde una nueva perspectiva.



Investigación científica: los estudios que comprobaron la eficacia de la regla de los 10 minutos de Steve Jobs

Diversos estudios de neurociencia moderna confirmaron que la regla de los 10 minutos que practicaba Steve Jobs tiene efectos comprobables en la productividad.

La neurocientífica Mithu Storoni, egresada de la Universidad de Cambridge, lo detalla en su libro "Hyperefficient: Optimize Your Brain to Transform the Way You Work", citado en un artículo de Vitónica, donde explica cómo caminar breves lapsos puede mejorar el rendimiento mental.

Steve Jobs aplicaba la regla de los 10 minutos para mejorar su productividad y tomar mejores decisiones.(Fuente: Freepik)

Algunos de los beneficios respaldados por la ciencia son:

Mejora cognitiva : caminar de 8.000 a 10.000 pasos diarios disminuye el riesgo de deterioro mental y enfermedades neurodegenerativas como la demencia.

: caminar de disminuye el riesgo de deterioro mental y enfermedades neurodegenerativas como la demencia. Reducción del estrés : el movimiento físico ayuda a despejar la mente y reducir los niveles de ansiedad, lo que facilita la resolución de problemas.

: el movimiento físico ayuda a y reducir los niveles de ansiedad, lo que facilita la resolución de problemas. Fomento de la creatividad: personalidades como Henry David Thoreau y Friedrich Nietzsche ya reconocían que caminar generaba un flujo mental más claro y creativo.

Aunque Steve Jobs no contaba con formación en neurociencia, entendía bien cómo aprovechar el poder de los descansos breves. Su regla es especialmente útil para quienes trabajan largas horas sentados, ya que:

Despeja la mente y permite reflexionar mejor sobre los desafíos laborales.

y permite reflexionar mejor sobre los desafíos laborales. Aporta beneficios físicos al interrumpir la inactividad, mejorando la circulación y reduciendo el tiempo sedentario.

¿Cómo aplicar la regla de los 10 minutos de Steve Jobs en la rutina cotidiana?

La regla de los 10 minutos, aplicada por Steve Jobs, propone una pausa estratégica cuando un problema no se resuelve después de dedicarle al menos diez minutos de reflexión.

En lugar de continuar forzando una solución, lo recomendable es levantarse, dar un paseo y despejar la mente durante otros diez minutos, alejándose de la fuente de estrés.

La ciencia ha comprobado que caminar durante breves pausas ayuda a liberar la mente y reducir el estrés. (Fuente: Wikimedia Commons - Matthew Yohe)

Este método no sugiere que se siga pensando en el problema mientras se camina, sino que busca justamente lo contrario:

Desconectarse mentalmente del asunto pendiente.

del asunto pendiente. Liberar la mente y permitir que el cerebro descanse.

y permitir que el cerebro descanse. Tomar distancia del estrés para retornar con mayor claridad.

Implementar esta regla en el día a día es sencillo y beneficioso. Si, por ejemplo, te encontrás trabado en una tarea, en lugar de insistir sin éxito, aplicar los 10 minutos para caminar te permitirá regresar con una nueva perspectiva.

Al hacerlo, además de liberar tu mente, también:

Mejorás tu salud física al incorporar movimiento a tu rutina.

al incorporar movimiento a tu rutina. Reducís el estrés, lo que favorece tu bienestar emocional.

Siguiendo esta práctica, al volver a la tarea después de la pausa, se verá desde un ángulo renovado, lo que aumenta las probabilidades de resolver el problema con más eficiencia y serenidad.