En esta noticia <b>Discusión fiscal</b>

El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), liderado por Daniel Mallotti, fue sede del Congreso Sindical Latinoamericano “Estado, Democracia y Justicia Fiscal”, un espacio de debate e intercambio del sector que reunió a representantes sindicales de Brasil, Perú, Chile, Uruguay, Colombia y Paraguay, y que culminó en un acto en la CGT.

Mallotti lanzó en el cierre una advertencia sobre las supuestas “modernizaciones y desregulaciones” que quiere llevar a cabo el Gobierno Nacional, y señaló que “no pueden ser sinónimos de precarización laboral ni de pérdida de puestos de trabajo. Esto no lo vamos a permitir y es nuestro compromiso”, indicó.

En su discurso, el sindicalista destacó la importancia que Argentina tenga una “Aduana moderna y eficiente” pero además “con trabajadores capacitados, reconocidos y con derechos”, con el objetivo de “combatir el contrabando y garantizar el cumplimiento de las normas en pos de cuidar nuestra industria nacional”.

Daniel Mallotti, secretario general del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA).

El encuentro realizado en conjunto con la Federación de Funcionarios Aduaneros y de la Recaudación Fiscal de América del Sur (FRASUR), la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) y la Confederación Latinoamericana de Trabajadores de Ingresos Públicos (COLTIP) tuvo como ejes “el rol de la Aduana, la defensa de la democracia y la construcción de sistemas fiscales más justos”, y fue cerrado en su segunda jornada hoy en el Salón Rucci de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Discusión fiscal

Asimismo, Mallotti hizo mención a la discusión fiscal y la existencia de un Estado fuerte con recursos. “La discusión tributaria debe estar vinculada a una Justicia Fiscal y está atada a una Justicia Social”, y “a un sistema donde quienes más tienen más aporten para que estos recursos tengan un impacto social significativo”, argumentó.

Para finalizar, desde SUPARA y FRASUR manifestaron que seguirán “trabajando por la defensa de la seguridad social y de los derechos”, como también por una “Aduana fuerte, un Estado presente y por una integración regional que tenga a los trabajadores como protagonistas”, finalizaron.

El Congreso contó con la presencia del secretario general, Pablo Flores, y dirigentes de la AEFIP; la Federación de Funcionarios Aduaneros y de la Recaudación Fiscal de América del Sur (FRASUR); la COLTIP y la Internacional de Servicios Públicos (ISP), como así también de Emilse Cuda, secretaria de la Pontificia comisión para América Latina del Vaticano, comprometiéndose a profundizar la integración regional.