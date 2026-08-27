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El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), liderado por Daniel Mallotti, fue sede del Congreso Sindical Latinoamericano “Estado, Democracia y Justicia Fiscal”, un espacio de debate e intercambio del sector que reunió a representantes sindicales de Brasil, Perú, Chile, Uruguay, Colombia y Paraguay, y que culminó en un acto en la CGT.
Mallotti lanzó en el cierre una advertencia sobre las supuestas “modernizaciones y desregulaciones” que quiere llevar a cabo el Gobierno Nacional, y señaló que “no pueden ser sinónimos de precarización laboral ni de pérdida de puestos de trabajo. Esto no lo vamos a permitir y es nuestro compromiso”, indicó.
En su discurso, el sindicalista destacó la importancia que Argentina tenga una “Aduana moderna y eficiente” pero además “con trabajadores capacitados, reconocidos y con derechos”, con el objetivo de “combatir el contrabando y garantizar el cumplimiento de las normas en pos de cuidar nuestra industria nacional”.
El encuentro realizado en conjunto con la Federación de Funcionarios Aduaneros y de la Recaudación Fiscal de América del Sur (FRASUR), la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) y la Confederación Latinoamericana de Trabajadores de Ingresos Públicos (COLTIP) tuvo como ejes “el rol de la Aduana, la defensa de la democracia y la construcción de sistemas fiscales más justos”, y fue cerrado en su segunda jornada hoy en el Salón Rucci de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Discusión fiscal
Asimismo, Mallotti hizo mención a la discusión fiscal y la existencia de un Estado fuerte con recursos. “La discusión tributaria debe estar vinculada a una Justicia Fiscal y está atada a una Justicia Social”, y “a un sistema donde quienes más tienen más aporten para que estos recursos tengan un impacto social significativo”, argumentó.
Para finalizar, desde SUPARA y FRASUR manifestaron que seguirán “trabajando por la defensa de la seguridad social y de los derechos”, como también por una “Aduana fuerte, un Estado presente y por una integración regional que tenga a los trabajadores como protagonistas”, finalizaron.
El Congreso contó con la presencia del secretario general, Pablo Flores, y dirigentes de la AEFIP; la Federación de Funcionarios Aduaneros y de la Recaudación Fiscal de América del Sur (FRASUR); la COLTIP y la Internacional de Servicios Públicos (ISP), como así también de Emilse Cuda, secretaria de la Pontificia comisión para América Latina del Vaticano, comprometiéndose a profundizar la integración regional.