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El Sindicato Único del Personal Aduanero (SUPARA) encabezado por Daniel Mallotti, llevó adelante el primer encuentro de jóvenes aduaneros y aduaneras provenientes tanto del interior del país como del AMBA, en una jornada de intercambio, formación y reflexión colectiva sobre los desafíos actuales del mundo del trabajo y la organización sindical.

Bajo el interrogante “¿Dónde estamos parados hoy?”, la actividad contó con la exposición del abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano, quien brindó un detallado panorama jurídico y sindical respecto del impacto de la nueva Reforma Laboral impulsada por el Gobierno Nacional, particularmente en materia de derechos laborales, representación gremial y organización de los trabajadores aduaneros.

Diálogo

Durante la jornada se generó “un espacio de diálogo y participación activa, donde las nuevas generaciones de trabajadores pudieron compartir miradas, despejar inquietudes y analizar el contexto actual desde una perspectiva sindical y colectiva”, destacaron.

Según señalaron desde el sindicato, “la formación, la participación y el encuentro entre generaciones son fundamentales para fortalecer la organización gremial y afrontar los desafíos que atraviesa hoy el mundo del trabajo”.

Desde SUPARA puntualizaron además sobre la importancia de consolidar estos ámbitos de participación como parte de una “construcción colectiva que permita proyectar el futuro de la actividad con mayor integración, compromiso y representación”.

A su vez, desde la Juventud Aduanera se preparan para participar del acto de asunción de autoridades de la Juventud Sindical Peronista el próximo miércoles 27 de mayo, a las 18 horas, en FOETRA (Hipólito Yrigoyen 3171, CABA), reafirmando el compromiso con la defensa irrestricta de los derechos de las y los trabajadores y con el fortalecimiento de la organización sindical en todo el país.