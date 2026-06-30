La presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, Mónica Litza, participó de una actividad en la Universidad Nacional de Avellaneda y destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre el puerto y la comunidad.

“Tenemos por delante una tarea muy grande que es integrar el puerto con la ciudad”, señaló. En ese marco, sostuvo que el desarrollo productivo debe ir acompañado por una mirada ambiental que contemple el impacto de las actividades sobre la vida cotidiana de las personas.

“El Puerto Dock Sud representa un motor económico para Avellaneda, la región y la provincia de Buenos Aires. Pero esa producción también genera impactos que debemos gestionar de manera responsable”, afirmó.

Litza destacó además el rol de las universidades como espacios de formación y construcción de conciencia colectiva. “Estamos en una universidad porque es un lugar donde el conocimiento se multiplica y llega a distintos sectores de la sociedad”, expresó.

Puertos sostenibles

La titular del Consorcio remarcó que los puertos ya no son únicamente espacios de transferencia de mercaderías, sino plataformas de conexión global que deben adaptarse a nuevas exigencias ambientales.

“Los estándares internacionales son cada vez más estrictos y quienes no logren reconvertirse no podrán crecer ni competir”, advirtió.

En la Universidad Nacional de Avellaneda Mónica Litza, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre el puerto y la comunidad.

En ese sentido, recordó que Dock Sud se convirtió en el primer puerto argentino en obtener la certificación de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

“Hoy la discusión no es producción o ambiente. El desafío es producir más y mejor, pero de manera sostenible”, sostuvo.

Transición energética

Como parte de esa estrategia, Litza se refirió a los proyectos vinculados a la transición energética y al desarrollo de hidrógeno verde.

“ Para producir hidrógeno se necesita agua y energía. Por eso uno de los primeros pasos es avanzar en la generación de energía limpia a través de un parque solar ”, explicó.

Finalmente, reafirmó los principales ejes de la agenda ambiental del puerto: la integración territorial, el monitoreo de emisiones de carbono, el cuidado del agua y la promoción de proyectos que permitan reducir la huella ambiental de la actividad portuaria.

“Son objetivos centrales de nuestra gestión y forman parte del puerto que queremos construir para el futuro”, concluyó.

Educación ambiental

El Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud también realizó tres jornadas de capacitación ambiental para estudiantes de escuelas técnicas de Avellaneda, junto al Consejo de Ambiente de la Municipalidad.

Fueron recibidos estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 7 “José Hernández” y de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 “José Ingenieros” para transmitirles cómo son integrados los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la gestión del puerto y cómo se trabaja para avanzar hacia un puerto más sostenible.

Durante los encuentros se abordaron ejes como separación de residuos, economía circular, huella de carbono, monitoreo ambiental y acciones concretas de cuidado del entorno, entre ellas las jornadas de limpieza y recuperación en Puerto Piojo.

“Una infraestructura industrial moderna puede ser eficiente y, al mismo tiempo, responsable con el ambiente. Por eso, abrir el puerto a futuros técnicos y técnicas también es una forma de construir futuro: con conocimiento, compromiso ambiental y participación”, sostuvo Mónica Litza.