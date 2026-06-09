El Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud fue escenario de una operación logística de gran envergadura vinculada al proyecto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), impulsado por YPF para ampliar la capacidad de transporte y exportación de hidrocarburos provenientes de Vaca Muerta.

“Esta operación demuestra el valor estratégico de Dock Sud dentro de la cadena logística que acompaña el desarrollo energético argentino. Nuestro puerto aporta infraestructura, conectividad y capacidad operativa para proyectos que son fundamentales para el crecimiento del país”, señaló la presidenta del Consorcio, Mónica Litza.

La maniobra se realizó en el muelle público del Puerto Dock Sud e incluyó la carga de 721 tubos de acero a bordo del buque MV Athanasia, de los cuales 658 contaban con revestimiento de hormigón. Los materiales forman parte de la infraestructura offshore que se instalará en Punta Colorada, Río Negro.

Industria, logística y energía

Los tubos, provistos por SIAT/Tenaris, arribaron inicialmente a Dock Sud en una operación que involucró más de 10.100 toneladas de materiales. Una vez en el puerto, fueron almacenados en la zona fiscalizada de Loginter.

Parte del material fue trasladado luego a la planta de Socotherm, en Escobar, donde recibió un revestimiento especial de hormigón antes de regresar a Dock Sud para su embarque final.

La operación articuló a distintos actores industriales, logísticos y energéticos: Tenaris en la provisión de materiales, Loginter en el acopio y estiba, Socotherm en el proceso industrial especializado y Arendal en la coordinación logística y el transporte marítimo.

Hay articulación

Los materiales serán trasladados hasta San Antonio Este, desde donde serán instalados mediante una embarcación especializada como parte de la infraestructura submarina del proyecto VMOS.

“El desarrollo necesita infraestructura, inversión y articulación entre el sector público y el sector privado. Esta operación refleja precisamente esa capacidad de trabajo conjunto”, agregó Litza.

Con este tipo de movimientos, Dock Sud continúa consolidándose como un nodo logístico estratégico para acompañar proyectos productivos y energéticos de escala nacional. Cada operación de esta magnitud confirma el rol del puerto de Avellaneda para vincular producción, industria, logística y desarrollo.