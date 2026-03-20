El Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud (CGPDS) avanza con el llamado a licitación pública para la obra de dragado, adecuación y mantenimiento, una intervención estratégica que le permitirá optimizar su funcionamiento y proyección. El llamado a licitación fue aprobado por unanimidad en la última reunión extraordinaria de directorio y cuenta con la revisión y aval de los organismos de control de la Provincia de Buenos Aires. Más que una obra puntual, el dragado se inscribe en un proceso más amplio de transformación del puerto. Dock Sud viene consolidándose como una pieza central del sistema logístico nacional y un actor clave para la inserción internacional de la producción bonaerense, en un contexto global marcado por la concentración de carga en buques de mayor porte, y por una competencia creciente entre puertos de la región. En ese escenario, la profundidad de los canales de acceso deja de ser una cuestión técnica para convertirse en una condición estructural para el desarrollo. Optimizar los niveles de navegabilidad no solo permite sostener la operatoria actual, sino también proyectar crecimiento, atraer inversiones y dar previsibilidad al comercio exterior. Desde el inicio de la actual gestión, el dragado fue definido como una prioridad estratégica. En ese marco, se avanzó en el ordenamiento integral del proceso, la actualización de la información técnica y la construcción de una solución que combine eficiencia operativa, sostenibilidad y proyección de largo plazo. La sedimentación, como fenómeno natural, exige seguimiento permanente, planificación y decisiones de inversión. Por eso, el dragado no es una intervención excepcional, sino una política que requiere ser sostenida en el tiempo, directamente vinculada a la competitividad del puerto. El proceso se lleva adelante con criterios claros, información actualizada y en articulación con los organismos de control de la Provincia, garantizando su transparencia. “La decisión de avanzar con el llamado a licitación nos permite ordenar el proceso, despejar contingencias y fortalecer la confianza institucional. Trabajamos con celeridad, pero atentos a la rigurosidad que requiere una obra tan importante, y habiendo transitado las consultas pertinentes con los organismos de control. Nuestro objetivo es claro: tomar decisiones con agilidad, asegurar la transparencia de todos los procesos, y alcanzar las mejores condiciones para el puerto”, señaló la presidenta del CGPDS, Mónica Litza.