En esta noticia <b>Recorrida</b>

El Puerto Dock Sud recibió al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y a Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. La jornada de trabajo estuvo orientada a consolidar una agenda estratégica de desarrollo bajo el enfoque de Ciudad Puerto.

El encuentro, encabezado por la presidenta del Consorcio, Mónica Litza, permitió avanzar en proyectos vinculados a infraestructura logística, conectividad, desarrollo productivo y modernización portuaria, entendiendo al puerto como parte activa del crecimiento urbano, económico y territorial de Avellaneda y la región .

Recorrida

La agenda incluyó además una recorrida por distintas instalaciones operativas del puerto, como la terminal logística Exolgan, para conocer proyectos en marcha y analizar nuevas oportunidades de articulación y financiamiento internacional.

“Hoy los puertos ya no pueden pensarse de manera aislada. Dock Sud tiene el desafío de consolidarse como un nodo logístico moderno, pero también como un actor clave para el desarrollo de la ciudad, la producción y el empleo”, destacó Litza.

La reunión se enmarca en la línea de trabajo que impulsa el Consorcio para fortalecer la integración entre puerto, ciudad y territorio, promoviendo una visión de desarrollo sostenible, innovación e infraestructura estratégica para el futuro de Avellaneda y la Provincia de Buenos Aires.