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Con el hormigonado del muelle 3, el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén consolida la modernización de la infraestructura portuaria asociada a la operatoria comercial.

Las nuevas obras se suman a los trabajos realizados en el hormigonado del Muelle 1, la repotenciación eléctrica del Muelle 10 y el recambio de losas en la Avenida Almirante Brown. Al respecto, el presidente Mariano Carrillo destacó la planificación de las obras llevadas adelante por la Gerencia Operativa señalando que las mismas fueron “realizadas con el apoyo del Gobernador Axel Kicillof y financiadas con recursos propios generados por la actividad portuaria ”.

A lo largo del presente año, la autoridad portuaria de Quequén tiene proyectado la continuidad del plan de inversiones orientado a mejorar y modernizar la infraestructura portuaria de nuestra región.

Jornada ambiental

Se llevó a cabo una jornada ambiental de Puerto Ciudad en la Escuela Nº 50 donde se articuló educación, ambiente y comunidad, en el marco de Puerto Ciudad y su subprograma Forestación Inclusiva.

La intervención fue parte de un proceso. En junio, el equipo de Puerto Ciudad, la directora Natalia Menna y los docentes acordaron objetivos y recursos. En julio se instalaron cinco canteros de madera con el sustrato necesario. En agosto llegó el momento de plantar.

Más de 200 estudiantes, junto a sus docentes y cerca de 100 familiares, plantaron hortalizas y aromáticas donadas por la comunidad educativa. En el patio se incorporaron cinco acacias y cuatro álamos, con el acompañamiento del ingeniero José Garcés. Junto al profesor Nerio Bognanni, además, se plantaron nueve especies nativas de la costa bonaerense en un cantero de arena construido especialmente para trabajar el ambiente costero.

La jornada sumó también a la Cooperativa de Servicios y Mantenimiento Necochea, presidida por Sandra Lezcano, y al Lic. Willy Gutiérrez Valencia, instructor especialista en huertas del Centro de Formación Laboral Nº 503. Acompañaron la actividad Claudia Núñez, inspectora de Nivel Primario, y Paola Cabrera, inspectora de Educación Especial.

“Esta experiencia dejó algo más que árboles y canteros. Cuando escuela, familias, especialistas y organizaciones trabajan sobre un mismo territorio, el ambiente deja de ser sólo un contenido y se convierte en experiencia. Esa es la lógica de Puerto Ciudad: articular instituciones para transformar el territorio en un espacio de aprendizaje, participación y pertenencia”, destacaron desde el consorcio portuario en un comunicado.