Tras la decisión del Directorio del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, encabezado por su presidente, Dr. Mariano Carrillo, continúan desarrollándose acciones destinadas a acompañar al sector productivo frente a las consecuencias que dejaron las intensas precipitaciones de los últimos meses.

El esfuerzo y la dedicación puestos en esta tarea tienen un objetivo concreto: colaborar para recuperar la transitabilidad de los caminos rurales y permitir que los productores puedan culminar con la cosecha, avanzar con la siembra y continuar desarrollando las diferentes labores que demanda la actividad agropecuaria.

Una de las intervenciones más importantes se llevó adelante en el sector rural ubicado a la altura del kilómetro 40 de la Ruta Nacional 228, donde el estado del camino había llegado a impedir prácticamente cualquier tipo de circulación, incluso de vehículos con doble tracción.

La situación era crítica debido a la presencia de grandes sectores anegados, acumulación de agua y barro de considerable profundidad . Para recuperar la transitabilidad fue necesario realizar un importante movimiento de suelo, retirando gran cantidad de barro líquido acumulado.

Los trabajos comprendieron además la limpieza de alcantarillas, tareas de desbarre y drenaje y la incorporación sucesiva de arena y tosca, con el objetivo de recomponer la estructura del camino y generar nuevamente condiciones adecuadas para la circulación.

Importante encuentro

Una vez avanzados los trabajos, productores de la zona mantuvieron un encuentro con el director y gerente operativo del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Gustavo Gavilán, y Mauro Velázquez, del Área Operativa de la estación marítima, oportunidad en la que expresaron su agradecimiento al Consorcio por el aporte económico realizado para posibilitar la recuperación de los caminos.

Participaron del encuentro los productores Gastón Fernández Palma, Carlos Chapar, Martín Biscaysaque, Heber Giaccio, Fermín Morel, Agustina Balsategui y Marcelo Rivada, quienes destacaron la importancia de contar nuevamente con caminos transitables para poder sostener la actividad en los establecimientos rurales.

La recuperación de estos accesos resulta determinante en esta etapa del calendario productivo, ya que permite no solamente retirar la producción de los campos, sino también garantizar el ingreso de maquinaria, insumos y personal para continuar con la siembra y las diferentes tareas agropecuarias. Los trabajos fueron llevados a cabo por una empresa local y coordinados por el presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos y Rurales, Juan Manuel de la Calle.

Las intervenciones

El trabajo forma parte de una serie de acciones que se vienen desarrollando sobre caminos afectados por las lluvias. Previamente se realizaron tareas en otros sectores, entre ellos el denominado Camino Media Agua, a la altura del kilómetro 25 de la Ruta 228, además de intervenciones en caminos hacia La Dulce y en la calle San Claudio.

Entre las tareas ejecutadas se incluyeron el arreglo parcial de cortes, la confección de cunetas y la colocación de cañerías aportadas por el Ente sobre el Camino Municipal 354, en la zona de intersección con el kilómetro 25, una vía de comunicación de importancia para la vinculación entre Ramón Santamarina y La Dulce.

En ese sector se trabajó sobre aproximadamente 1.000 metros lineales, utilizando un importante despliegue de maquinaria que incluyó retro palas Caterpillar 416, una retroexcavadora Caterpillar 320, motoniveladora Caterpillar 140K y camiones tipo TATU.

Acompañar a quienes producen

Desde la gestión que encabeza el Dr. Mariano Carrillo se remarcó la importancia de mantener un Puerto cercano a las necesidades de su zona de influencia y, especialmente, de acompañar al entramado productivo ante situaciones extraordinarias como las generadas por las lluvias y los anegamientos.

El aporte realizado por el Consorcio refleja una mirada que entiende que Puerto Quequén y el campo forman parte de una misma cadena productiva. La posibilidad de que la producción llegue al puerto comienza mucho antes de los muelles: empieza en cada establecimiento rural y en cada camino que permite sacar esa producción.

Por eso, la recuperación de la infraestructura vial rural representa una herramienta concreta para sostener el trabajo, acompañar a los productores y contribuir a que la actividad no se detenga.

Con el acompañamiento del Directorio, el trabajo de las distintas áreas del Consorcio y el diálogo permanente con los productores, la gestión encabezada por Mariano Carrillo continúa consolidando una política de articulación entre Puerto, producción y territorio.