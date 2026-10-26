La lúcuma es una fruta originaria de los Andes que se destaca por su sabor dulce, su pulpa amarillenta y su presencia histórica en la alimentación de Perú.

Conocida como el “oro de los incas”, se utiliza tanto fresca como en forma de harina para elaborar postres y bebidas.

Además de su valor gastronómico, la lúcuma contiene fibra, carbohidratos, hierro y vitaminas del grupo B. Según la información nutricional difundida por PROMPERÚ, también aporta calcio, fósforo y vitamina C.

Qué es la lúcuma y por qué se la conoce como el “oro de los incas”

La lúcuma (Pouteria lucuma) es una fruta de origen andino, especialmente vinculada con Perú, donde forma parte de la tradición alimentaria. Su pulpa presenta una textura densa y un sabor dulce, con notas que suelen asociarse con el caramelo y la batata.

El nombre “oro de los incas” hace referencia a su relevancia cultural y a su color característico, además de su popularidad en la gastronomía peruana. Actualmente, se comercializa en distintos mercados internacionales, tanto en su forma fresca como procesada.

Qué nutrientes aporta la lúcuma y cuál es su composición

Las Tablas Peruanas de Composición de Alimentos, elaboradas por el Instituto Nacional de Salud de Perú, registran para cada 100 gramos de fruta 97 kilocalorías, 2,1 gramos de proteínas, 34,9 gramos de carbohidratos totales y 0,79 miligramos de hierro.

Entre sus componentes también se encuentran la riboflavina (vitamina B2), la niacina (vitamina B3) y la vitamina A, expresada en la tabla como equivalentes de retinol. Su aporte de nutrientes puede variar según la variedad, el cultivo y el procesamiento de la fruta.

Qué beneficios nutricionales tiene

El hierro es uno de los minerales presentes en la lúcuma y cumple una función esencial en la formación de hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno por el organismo.

La fruta también aporta vitaminas del grupo B, que intervienen en distintos procesos metabólicos, y carotenoides, compuestos vegetales relacionados con la actividad antioxidante.

Una revisión científica publicada en la revista Scientia Agropecuaria sobre la composición y los componentes bioactivos de la lúcuma describe la presencia de estos micronutrientes y señala que sus cantidades pueden variar según el tipo de fruta analizado.

La lúcuma, una fruta tradicional de Perú, se destaca por su pulpa amarillenta, su sabor dulce y su aporte de nutrientes. Fuente: FreePik

Lúcuma fresca o en harina: cuáles son las diferencias nutricionales

La forma de consumo modifica la concentración de nutrientes por cada 100 gramos. La lúcuma fresca contiene más agua, mientras que la harina se obtiene mediante un proceso de deshidratación que concentra los componentes sólidos de la fruta.

Según las tablas del Instituto Nacional de Salud de Perú, la harina de lúcuma aporta 329 kilocalorías y 4,6 miligramos de hierro por cada 100 gramos. En comparación, la pulpa fresca registra 97 kilocalorías y 0,79 miligramos de hierro en la misma cantidad.

Estas cifras no significan que la harina sea necesariamente más conveniente en cualquier dieta: las porciones habituales de consumo suelen ser diferentes y la composición debe interpretarse en función de la cantidad ingerida.

Cómo incorporar la lúcuma a la alimentación diaria

La lúcuma puede consumirse fresca cuando está disponible o utilizarse en polvo o harina como ingrediente de distintas recetas. En la gastronomía peruana se emplea en helados, batidos, cremas, postres y preparaciones de repostería.

Por su sabor naturalmente dulce, también puede incorporarse a yogures, avena y licuados . En esos casos, conviene revisar los ingredientes de los productos comerciales y la cantidad de azúcar agregada, ya que no todas las preparaciones tienen la misma composición nutricional.

Su incorporación puede contribuir a diversificar la alimentación, pero no reemplaza una dieta equilibrada ni los tratamientos indicados ante una deficiencia nutricional.