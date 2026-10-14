El paradigma de la medicina ha experimentado una profunda transformación al desplazar su foco exclusivo desde la atención de la enfermedad hacia la promoción activa de la salud y la prevención. En este contexto, la longevidad y el bienestar ya no se conciben desde variables aisladas, sino desde un ecosistema donde convergen el ejercicio físico continuo, la nutrición equilibrada y la estabilidad emocional.

Florencia Vicente, Gerente de Marketing y Comunicaciones de SportClub; Romina Plataroti, psicóloga clínica y deportiva) y Milton Dan, médico especialista en nutrición, abordaron las pautas para construir hábitos sostenibles en el tiempo.

“La salud no es la mera ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar físico, mental, emocional y social. La conectividad social y la interacción con la comunidad representan hoy el principal factor de longevidad”, enfatizó Dan al abrir la conversación.

Nutrición real y superación de la autoexigencia

Al abordar los mitos más frecuentes en torno a la alimentación, Dan advirtió sobre los riesgos de demonizar grupos de macronutrientes como los hidratos de carbono o las grasas saludables. Según el especialista, la clave reside en priorizar los alimentos frescos y reales frente a los ultraprocesados. “Nuestra población no consume la cantidad recomendada de frutas, verduras, legumbres ni pescado. Un informe reciente reveló que el 30% de los adolescentes en el país nunca comió pescado. Debemos fomentar una alimentación completa y alejarnos de los productos empaquetados que generan adicción”, detalló el médico.

Por su parte, Romina Plataroti profundizó en la dimensión psicológica del entrenamiento, alertando sobre la presión estética que suele promoverse en las redes sociales. “El inconveniente surge cuando el foco se desplaza hacia cánones de belleza o recetas mágicas. Cuando el entrenamiento se vive desde la autoexigencia y el padecimiento, se pierde de vista el propósito fundamental. Es prioritario fijar objetivos alcanzables y cuidar la salud mental para evitar situaciones de burnout o aislamiento”, explicó la psicóloga.

Continuidad, comunidad y pautas cotidianas

Para vencer las barreras del sedentario en adultos y adultos mayores, Florencia Vicente destacó el rol de los espacios de entrenamiento en la creación de entornos amigables y accesibles. “Muchos sienten que no pertenecen al gimnasio porque nunca entrenaron antes. Nuestro desafío es acompañar a cada persona, ofreciendo alternativas como grupos de caminata o entrenamiento adaptado. La actividad física debe verse como una herramienta para la autonomía y la calidad de vida diaria: poder cargar bolsas o jugar con los nietos en el futuro”, señaló la ejecutiva de SportClub, añadiendo que la plataforma virtual de nutrición de la cadena busca complementar el entrenamiento con el asesoramiento profesional personalizado.

En consonancia, los especialistas remarcaron el valor del concepto NEAT (gasto energético no derivado del ejercicio programado), incentivando pequeñas acciones cotidianas como usar escaleras o tomar pausas activas durante la jornada laboral. “Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte, y el 80% de los eventos son prevenibles. Si cambiamos la perspectiva y hablamos de construir salud a través de hábitos positivos, facilitamos que la gente disfrute del proceso y mantenga su autonomía a lo largo de los años”, concluyó Dan.