Las personas que padecen diabetes podrían recurrir a un implante de páncreas artificial (fuente: freepik)

La diabetes afecta a millones de personas en todo el mundo y exige rutinas diarias muy estrictas. Muchos pacientes deben inyectarse insulina varias veces al día para regular la glucosa en sangre. Por eso, la comunidad médica y científica busca alternativas más cómodas que eviten el uso continuo de agujas.

Un equipo especializado logró desarrollar una cápsula de insulina oral que promete revolucionar la medicina. La investigación la impulsan expertos de la Universidad Ártica de Noruega en colaboración con la Universidad de Sídney. El hallazgo fue publicado en la prestigiosa revista científica Nature Nanotechnology tras años de pruebas preclínicas.

El avance se apoya en estudios sobre nanotecnología aplicada a la administración de fármacos complejos. Investigaciones previas buscaban proteger las moléculas de los jugos gástricos del estómago para asegurar su absorción. De este modo, los científicos crearon un portador microscópico que transporta la sustancia directamente hasta el hígado.

Cómo es el nuevo tratamiento de insulina oral en cápsulas

El nuevo fármaco consiste en una pastilla que contiene insulina recubierta por un portador nanométrico. Esta cubierta protectora mide una diezmilésima parte del grosor de un cabello humano y resiste la acidez del estómago. Mientras tanto, la cápsula viaja intacta por el sistema digestivo hasta alcanzar las células hepáticas.

Una vez en el hígado, la cobertura especial reacciona solo cuando detecta niveles altos de azúcar. Por esta razón, la sustancia se libera únicamente cuando el cuerpo necesita equilibrar los picos de glucosa. Sin embargo, cuando el nivel de azúcar es bajo, la cápsula no activa la insulina.

El nuevo medicamento para la diabetes Foto: Nicholas Hunt

Además, el método imita el funcionamiento natural del páncreas al enviar la hormona directo al hígado. Las inyecciones tradicionales distribuyen la insulina por todo el cuerpo de manera uniforme e inmediata. Así, la píldora oral evita episodios peligrosos de hipoglucemia y elimina la molestia física de los pinchazos.

Principales beneficios y cuándo entraría en circulación en el mercado

Administración sin agujas: permite ingerir la insulina mediante cápsulas orales de forma sencilla y sin dolor.

Liberación inteligente: libera la hormona en el hígado solo cuando detecta que la glucosa está elevada.

Menor riesgo de hipoglucemia: evita las caídas bruscas de azúcar causadas por la distribución masiva de las inyecciones.

Sin necesidad de refrigeración: facilita el almacenamiento y el transporte del medicamento en la vida cotidiana.

Llegada al mercado: las pruebas en humanos comenzaron en 2025, por lo que su comercialización dependerá de los resultados de las fases clínicas dos y tres.

El estudio completo en este enlace.