Por qué algunas personas solo duermen abrazando una almohada, una manta o una bolsa de agua caliente, según la psicología.

Muchas personas sienten que descansar resulta mucho más fácil cuando abrazan una almohada, se cubren con una manta determinada o colocan una bolsa de agua caliente sobre el cuerpo. Aunque suele verse como una simple costumbre, la psicología sostiene que estos objetos pueden desempeñar un papel importante en la preparación para el sueño.

Con el paso del tiempo, el cerebro puede asociar determinados elementos con momentos de tranquilidad y relajación. Esa conexión hace que se transformen en una referencia automática antes de dormir, favoreciendo una sensación de seguridad que ayuda a iniciar el descanso de manera más rápida.

El concepto psicológico que explica este hábito

Entre las teorías que intentan comprender este comportamiento aparece la del objeto transicional, desarrollada por el pediatra y psicoanalista Donald Winnicott. Aunque fue pensada para describir el vínculo de los niños con ciertos objetos, numerosos profesionales consideran que también puede aplicarse a determinados hábitos en la vida adulta.

Los expertos lo consideran un ritual que el cerebro incorpora tras años de repetición (Fuente: Shutterstock)

Lejos de representar un problema por sí mismo, este tipo de conductas suele convertirse en una herramienta para favorecer el descanso y disminuir la tensión acumulada durante el día.

Algunos de los efectos que los especialistas atribuyen a estos objetos son:

Generar una mayor sensación de seguridad.

Favorecer la relajación antes de dormir.

Ayudar a establecer una rutina nocturna constante.

Brindar comodidad durante el descanso.

Cuándo deja de ser una simple costumbre y merece atención

Los expertos aclaran que dormir abrazando una almohada o utilizando una manta favorita no implica necesariamente que exista ansiedad o un trastorno emocional. En muchos casos, simplemente se trata de un ritual que el cerebro incorpora tras años de repetición y que facilita la conciliación del sueño.

En el caso de las bolsas de agua caliente, además del componente psicológico, el calor también puede colaborar con la relajación muscular, especialmente durante los meses más fríos o cuando existen contracturas leves.

Los profesionales recomiendan consultar si aparecen situaciones como estas: