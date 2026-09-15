La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados y miles de personas la adoptan a diario, ya que esta tecnología simplifica tareas cotidianas y laborales de forma inmediata. Sin embargo, un grupo de científicos encendió las alarmas por un riesgo inminente.

Los investigadores publicaron un trabajo en la revista especializada ArXiv titulado “Los modelos de lenguaje extenso como virus cognitivo”. El equipo incluye a los físicos Ricard Solé de la Universitat Pompeu Fabra y Giulio Ruffini así como a la bióloga Michael Levin de la Universidad de Tufts y Harvard quienes advierten sobre las consecuencias de delegar el pensamiento humano de forma masiva.

¿Cuál es el riesgo de la IA para la autonomía humana?

Los especialistas afirman que estas herramientas pueden actuar como un contagio social. La delegación constante de escritos y análisis debilita las capacidades intelectuales del usuario y así, el uso excesivo genera una dependencia difícil de revertir si se supera un límite crítico.

El informe aclara que la inteligencia artificial no es una enfermedad biológica. Sin embargo, su propagación imita el comportamiento de un organismo que necesita de huéspedes para expandirse. Si la sociedad deja de ejercitar la lectura y la verificación, el juicio propio sufre un deterioro severo.

Imagen creada con ChatGPT

Cómo se realizó la investigación

Para formular su tesis, los científicos utilizaron modelos matemáticos de la epidemiología tradicional. Así, se aplicaron estas herramientas a plataformas como ChatGPT y Claude para medir el impacto en la población. Luego, dividieron a los usuarios entre no conectados, conectados y dependientes para analizar el comportamiento social.

El estudio concluye que existe una solución denominada “inmunización cognitiva”. Esta práctica consiste en resolver problemas sin ayuda externa y mantener debates analíticos de manera frecuente. Por eso, los expertos recomiendan utilizar la tecnología como un soporte de trabajo sin entregar el control del pensamiento.