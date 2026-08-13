En el mundo de las comunicaciones, hay momentos que marcan un antes y un después. Para Noelia Chessari, fundadora y CEO de NINCH Communication Company, ese momento ocurrió hace apenas unas semanas en la Costa Azul. Mientras el sol de Cannes caía, la pantalla del festival de creatividad más importante del mundo anunció algo inédito: una agencia independiente argentina, nacida hace 15 años con ADN de relaciones públicas, se consagraba como la tercera mejor agencia de PR del mundo.

“Fue una sorpresa total”, confiesa Chessari con la frescura de quien todavía procesa el hito. “Sabíamos que habíamos ganado un León de Oro por nuestra campaña con LALCEC (Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer), pero a la media hora anunciaron el ranking global. Vernos ahí, junto a gigantes de red como Edelman o Ketchum, siendo la primera agencia independiente de Latinoamérica en la historia en lograrlo, fue increíble”.

El reconocimiento llegó en el marco de Cannes Lions International Festival of Creativity, el encuentro de publicidad, marketing y comunicación más importante del mundo, que cada año reúne en la ciudad francesa de Cannes a agencias, marcas, plataformas tecnológicas, medios y creadores de contenido. Más allá de la premiación, el festival funciona como un termómetro de las tendencias que luego marcan la agenda de la industria a nivel global.

La “ventaja humana” en la era de los algoritmos

Más allá del trofeo, Chessari regresó de Francia con una tesis clara bajo el brazo: el factor humano es el nuevo lujo. En una industria obsesionada con la Inteligencia Artificial (IA), la CEO de NINCH sostiene que el festival dejó un mensaje contundente sobre la “Human Advantage” (ventaja humana).

Noelia Chessari (NINCH) - Talent Room PH.Gon De Fazio

“La IA atravesó todo el festival, pero como la gran herramienta de gestión y automatización de procesos. Sin embargo, el centro de la escena fue lo humano como superpoder”, explica. Según Chessari, en un entorno saturado de contenidos sintéticos, el “craft” (lo hecho a mano) y la imperfección genuina cobran una relevancia inédita. “El conocimiento senior, la capacidad de conectar y de tener una mirada sociológica, hoy vale el doble. El valor operativo que antes hacían los juniors ahora lo hará la IA, pero la cabeza del comunicador es irreemplazable para crear estrategias profundas”.

La mirada de Chessari coincidió con uno de los grandes debates que atravesaron la edición 2026 del festival. La inteligencia artificial aplicada al marketing y la creatividad apareció como una herramienta omnipresente en campañas, plataformas y presentaciones, aunque el consenso entre muchos de los ejecutivos presentes fue que la diferenciación seguirá dependiendo de la capacidad humana para interpretar contextos culturales y construir conexiones emocionales.

De la “Creator Economy” a la “Human Economy”

Uno de los pilares de la charla de Chessari en Cannes fue la evolución de los creadores de contenido. Para ella, subestimar a los influencers hoy es un error estratégico de magnitud geopolítica: “Es como subestimar a China”, bromea, pero con firmeza.

NINCH propone un nuevo framework de trabajo: pasar de la atención a la pertenencia. “Ya no buscamos solo captar el ojo del consumidor, sino generar fandoms. El consumidor ya no quiere que le vendan ‘bullshit’, quiere protagonizar y vivir la verdad”, señala.

Esta visión es la que se denomina Human Economy, donde los creadores dejan de ser un “banner viviente” para convertirse en socios estratégicos y constructores de credibilidad para las marcas.

El protagonismo de los creadores fue uno de los fenómenos más visibles de Cannes Lions 2026. El festival amplió espacios y actividades dedicados específicamente a influencers y creadores de contenido, reflejando el creciente peso que tienen dentro de las estrategias de comunicación de las marcas

PH.Gon De Fazio

Un dato revelador que Chessari destaca es el cambio en las categorías premiadas en Cannes. Mientras que las inscripciones en la categoría de “Film” (la publicidad tradicional y ficcionada) cayeron, las de Social Creators y Branding Experience (activaciones físicas) explotaron.

“En un mundo de mentiras, donde ya no sabés qué es real en las redes, las marcas necesitan mostrar cada vez más verdad. Por eso el PR y las experiencias físicas son tan potentes hoy: son tangibles, ocurren de verdad”, analiza la CEO de NINCH.

Romper la pared entre el PR y la publicidad

Periodista de formación, Chessari fundó NINCH con una convicción que en su momento le valió el mote de “loca” entre sus colegas: la idea de que el PR y la publicidad no debían ser mundos separados.

“Nos decían: ‘¿Por qué una agencia de PR contrata creativos? Eso es de publicidad’. Y nosotros insistimos. Hoy, ganar en Cannes con ideas de PR confirma que las mejores estrategias nacen cuando esos dos mundos conviven”, afirma.

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NINCH se define hoy como una agencia disruptiva que “challengea” constantemente a sus clientes. Noelia admite que el camino no es fácil y que la pelea por la innovación es diaria. Sin embargo, el podio global le da la razón: “El secreto es subir la vara todo el tiempo y tener convicciones firmes. Nosotros nunca hicimos PR como el resto de las agencias; nacimos para mezclar las ideas con la comunicación estratégica”.

Con la mirada puesta en el futuro y la expansión regional consolidada, Chessari concluye con una premisa que parece ser el norte de su compañía: en la era de la tecnología total, la autenticidad es la única moneda que no se devalúa.