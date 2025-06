Cannes decoded: las claves creativas que dejó el festival by NINCH

El escenario global del marketing y la creatividad se está reconfigurando, y Cannes Lions volvió a dejarlo claro. Este año, las campañas más premiadas, las charlas más citadas y las activaciones más comentadas coincidieron en algo: no hay una fórmula mágica, pero sí hay tendencias que se repiten, se consolidan y proponen una nueva lógica para construir relevancia de marca.

Desde NINCH recopilamos los principales insights que marcaron esta edición, y que todo profesional de marketing y comunicación debería tener en el radar.

1. El humor no se va: el recurso creativo que sigue funcionando

En tiempos donde las métricas lo dominan todo, el humor sigue siendo una de las herramientas más efectivas para romper el hielo y generar cercanía.

Usado con inteligencia y timing, permite que las marcas sean memorables sin dejar de ser humanas. Porque al final, una risa sincera puede valer más que un millón de impresiones.

2. Ideas con impacto cultural

Las campañas más relevantes hoy no se crean desde un escritorio: se construyen desde la calle, las redes, los grupos de WhatsApp. Para tener impacto cultural real, las marcas necesitan estar cerca de sus audiencias, entender sus códigos, sus dolores y sus alegrías.

Solo así pueden dejar de interrumpir para empezar a participar.

3. Idea simple, impacto grande

Hoy más que nunca, menos es más. Las ideas simples -bien pensadas y mejor ejecutadas- pueden superar a campañas millonarias en engagement, viralización y resultados.

Pero lo simple no significa improvisado: detrás de cada gran idea hay algo clave: escucha. Escuchar a la audiencia, a los memes, a los chats, a las tensiones culturales.

Las marcas que hoy conectan no son las que hablan más fuerte, sino las que saben leer el momento y actuar con sensibilidad, timing y verdad. En un mundo de brief cortos y presupuestos ajustados, la diferencia no está en la inversión, sino en cómo se interpreta lo que está pasando. Y cuando eso pasa, lo simple explota.

4. En tiempo de IA, lo humano sigue siendo el diferencial

Todos sabemos que la IA nos facilita la vida, acorta el tiempo y ayuda a mejorar procesos. Pero la emoción, la intuición y el toque humano siguen marcando la diferencia.

En un mundo donde todo tiende a lo automático, lo verdaderamente diferencial es no dejar de conectar con aquellas cosas que se pueden sentir. La creatividad del futuro será híbrida, pero profundamente humana.

5. Los formatos se reinventan: el contenido también es experiencia

Hoy el contenido no solo se ve. Se vive. El videopodcast, el backstage en vivo, los formatos de autor. Las marcas están dejando de pensar en piezas sueltas para empezar a construir momentos conectados. Momentos que informan, entretienen y, sobre todo, hacen sentir parte a su audiencia.

Los nuevos formatos no son solo medios de difusión: son espacios de encuentro. Y las marcas más relevantes son las que entienden que la experiencia ya no viene después del contenido, sino dentro del contenido.

Cuando se cruzan conversación, cultura y contexto, el contenido deja de ser ruido... y se convierte en recuerdo.

"Lo que vimos en Cannes este año no es algo pasajero, es parte de una evolución. Las marcas ya no compiten solo por awareness, compiten por pertenecer a una cultura que se construye entre todos. El contenido sin contexto, no conecta y el formato sin verdad, no dura", dijo Noelia Chessari, CEO & Founder de NINCH .

Estas tendencias no son insights sueltos sino señales claras de hacia dónde va la industria. Y desde NINCH, las tomamos,no sólo como inspiración sino como parte de nuestro compromiso: seguir creando ideas con impacto cultural, visión estratégica y formatos relevantes.