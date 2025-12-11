A menos de un año del evento deportivo más importante del mundo, NINCH Creative Communication Company presentó UNITED, su hub creativo de fútbol y cultura, en un encuentro con más de 25 Directores de Marketing referentes de LATAM de marcas como Google, L’Oreal, Mercado Libre, Mondelez, Kenvue, Canva, Diageo, Movistar, Lala y Pernod Ricard.

Además de ser un hub creativo especializado en fútbol y cultura que ayuda a las marcas a conectar con audiencias globales desde la emoción y la conversación cultural, UNITED funciona como un equipo multidisciplinario que combina lectura del juego, sensibilidad cultural y ejecución táctica, reuniendo especialistas en creatividad, estrategia y PR en fútbol.

A esto se suma la relatora y analista Lola del Carril, quien marca la cancha en términos de lectura deportiva y criterio contextual como head de un board de expertos, acompañada por Rodrigo “Coco” Casas, director general creativo de NINCH®. Juntos liderarán un hub de especialistas y guiarán el desarrollo de cada campaña para el evento deportivo más convocante del mundo.

NINCH presenta UNITED, su nuevo hub creativo para el Mundial.

“Para mí es un sueño, y era fundamental, de cara a la Copa del Mundo, unirme a un proyecto que atravesara mis dos pasiones: el fútbol y la comunicación. Y en NINCH se ha conformado un hub de especialistas que proponen una comunicación de alto rendimiento, lo cual es necesario y me entusiasma. De cara al Mundial, acepto los desafíos de este nuevo ecosistema digital tan fragmentado, con tanta oportunidad y tantas conversaciones surgiendo en simultáneo. Para eso nace UNITED: como respuesta a la necesidad de atender este mercado y esta multiplicidad de oportunidades, sobre todo en un país como México, que es anfitrión del próximo Mundial, ni más ni menos”, comentó Lola del Carril.

Desde esta perspectiva, el hub ofrece un modelo modular que incluye principalmente los siguiente servicios: Big Ideas, New PR, Influencer Marketing, Social Media y Brand Experience, permitiendo diseñar desde jugadas rápidas como sprints creativos hasta campañas integrales, según el rival, el momento y la cancha comunicacional de cada marca.

Este evento lanzamiento, conducido por Lola del Carril, contó con un panel de expertos: Marc Crosas, exfutbolista, comentarista y director de la Kings League; Rodrigo “Coco” Casas, director general creativo de NINCH®; y Gustavo Prado, director de Trendo, quienes aportaron una mirada de lo que va a venir en términos de tendencias, plan de juego y estrategia.

NINCH presenta UNITED, su nuevo hub creativo para el Mundial.

“El mundial es un escenario único donde las marcas pueden convertirse en parte de la emoción colectiva”, dijo Marc Crosas.

Por su parte, Coco Casas, agregó: “El Mundial ya no se limita a los 90 minutos. Es un ecosistema cultural que atraviesa pantallas, conversaciones y comportamientos. En ese contexto, las marcas compiten por atención y deben actuar con la misma agilidad que un equipo en la cancha: leer el pulso social, reaccionar con creatividad y conectar desde el contenido”.

En ese camino, NINCH® da un paso más y potencia su propuesta con UNITED, una iniciativa pensada para las top brands que buscan jugar con visión, presencia y potencia ofensiva durante el Mundial, entendiendo que hoy cada marca tiene que competir con inteligencia, timing y una identidad que se sienta en la tribuna digital.

Juan Hermida (Mondelēz), Maria José Arrechea (Mercado Libre), María Fernanda Amaral (Mercado Libre), Luciana Etcheverry (Mondelēz), Florencia Bameule (Mercado Libre), Fernando Dacunto (Google), Coco Casas (NINCH), Noe Chessari (NINCH), Romain Chassinat (L'Oréal), Marc Crosas, Gustavo Prado (Trendo), Alejandro Chain (Pernod Ricard), Claudia Reyes (Lala), Lola del Carril), Fabricio Molina (Kenvue), Tessy Botello (Lala), Salvador Padrón (Don Juliio), Mireya Lince (Movistar), Mariana Torres (NINCH), Miguel Merino (Mondelēz), Andrea Carriles (NINCH) y Vania Estévez (NINCH).

En un año donde la emoción colectiva se transforma en conversación global, la agencia subraya que las marcas que logren conectar con autenticidad, relevancia y precisión serán las que realmente ganen el partido de la comunicación.

Si te interesa crear una estrategia con impacto cultural para el evento deportivo más relevante contactanos a united@ninchcompany.com.