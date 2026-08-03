El Consejo Económico de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA), junto con el Ente de Turismo de CABA; la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), y Civitatis, la plataforma líder de excursiones en español y portugués, lanzan el concurso de circuitos turísticos “Otra vuelta, Buenos Aires”.

Se premiarán propuestas innovadoras que amplíen, diversifiquen y extiendan la oferta de circuitos turísticos a partir de las siguientes temáticas: gastronomía y cultura culinaria, eventos y cultura deportiva, arte y cultura porteña, e historia y patrimonio.

La convocatoria estará abierta del 3 al 18 de agosto en cesba.gob.ar, y está dirigida a residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) graduados en carreras afines a las temáticas del concurso. Se admiten postulaciones de manera individual o en equipos de hasta cinco personas (al menos un integrante debe ser graduado) y sumarán puntaje adicional quienes cuenten con formación o experiencia certificada como guías de turismo.

Un comité de selección compuesto por siete especialistas en la temática evaluará las propuestas y premiará cuatro recorridos ganadores, que recibirán $1.500.000 junto con la producción de material audiovisual.

Lanzan el concurso "Otra vuelta, Buenos Aires" para impulsar circuitos turísticos innovadores en CABA

“Queremos estimular que las y los turistas se queden una noche más en Buenos Aires porque eso genera mayor movimiento económico y, en consecuencia, más empleo. Con ese objetivo lanzamos esta iniciativa, que premia el diseño y fomento de circuitos turísticos alternativos”, destacó Manuel Socías, presidente del CESBA.

“Desde el Consejo seguimos impulsando instancias de participación ciudadana y brindando apoyo institucional a ideas innovadoras para enfrentar los desafíos actuales de la Ciudad”, agregó.

"El turismo está en constante evolución y eso nos desafía a seguir construyendo una oferta cada vez más amplia, diversa e innovadora. Este tipo de iniciativas reflejan el trabajo conjunto con el sector privado para desarrollar nuevas propuestas y experiencias que enriquezcan la estadía de quienes visitan la Ciudad“, expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

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Por su parte, Nicolás Posse, Country Manager Argentina & Regional Business Development South America de Civitatis, remarcó: "En Civitatis creemos que el futuro del turismo está en las experiencias auténticas, de calidad y con un fuerte vínculo con la identidad de cada destino. Por eso nos entusiasma acompañar una iniciativa que impulsa propuestas innovadoras y pone en valor a los referentes, la cultura y los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Este concurso refleja nuestro compromiso con el desarrollo de experiencias memorables y de calidad que enriquecen la oferta turística, dinamizan las economías locales y generan un impacto positivo tanto para quienes visitan la Ciudad como para quienes la habitan“.

La iniciativa busca fomentar el desarrollo socioeconómico de la comunidad desde tres ejes principales: descentralización de los circuitos turísticos hacia barrios y comunas menos convencionales, fortalecimiento de la identidad cultural porteña, y apoyo a profesionales y emprendedores locales. Al unir la participación ciudadana con la visibilización del turismo como sector estratégico, el CESBA refuerza su rol como impulsor de ideas transformadoras para el futuro de Buenos Aires.

Sobre el CESBA

El Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA) es un órgano colegiado de participación ciudadana, de carácter consultivo, para la divulgación, investigación y formulación de propuestas concretas vinculadas a la calidad de vida de quienes habitan la CABA. En él se reúnen quienes trabajan, producen e investigan en Buenos Aires: sindicatos, organizaciones empresariales, universidades, colegios profesionales y organizaciones sociales. Produce diagnósticos, genera y divulga información cuantitativa, fomenta espacios de formación e intercambio y promueve instancias de participación ciudadana. A partir del diálogo social y el consenso como estrategias clave, el CESBA aborda los desafíos actuales de la Ciudad para generar una agenda ambiciosa y de valor en una coyuntura de cambios rápidos.

Sobre el Ente de Turismo de CABA

La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que mantiene las puertas abiertas todo el año para probar una gastronomía única en más de 7.000 locales, visitar 287 teatros, recorrer 380 librerías, descubrir 150 museos y conocer 18 estadios de fútbol, sumado a una variada agenda de espectáculos. Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 y continúa liderando por 15 años consecutivos el ranking ICCA en América, consolidando su infraestructura y capacidad en la realización y promoción de grandes eventos.

Sobre Civitatis

Civitatis es la plataforma líder en la venta de visitas guiadas, excursiones y actividades en español y portugués en todo el mundo. Con un catálogo de experiencias cuidadosamente seleccionadas en más de 4.200 destinos, la plataforma conecta cada mes a más de 1,2 millones de viajeros con las mejores actividades locales. Su modelo se basa en tres pilares: simplicidad, calidad y excelencia en el servicio. A través de un equipo especializado que prioriza la autenticidad y fiabilidad, Civitatis garantiza una oferta curada que ya cuenta con más de cinco millones de reseñas verificadas y una valoración media de 9,1/10. Combinando tecnología propia con una curación humana experta, Civitatis se ha consolidado como el referente indiscutible del sector en España y Latinoamérica, cumpliendo su misión de “llenar el viaje” de millones de personas en todo el planeta.

Sobre la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés

AHRCC es una asociación que nuclea las cuatro cámaras empresariales, compuesta por cuatro cámaras autónomas, ofreciendo respaldo, representatividad y asesoramiento, atendiendo de manera exclusiva y puntual las cuestiones fundamentales que impactan en las actividades hoteleras y gastronómicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.