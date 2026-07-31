Durante el encuentro se repasaron los logros alcanzados en los últimos nueve años, con una expansión que llevó a la marca AFA a nuevos mercados, sumó más de 100 sponsors y consolidó un modelo de gestión liderado por Leandro Petersen, quien anunció una transición planificada mientras continuará acompañando el proyecto desde afuera.

Esto sucedió en el marco de una nueva edición del Sponsor Day, un encuentro que reunió a las principales empresas que acompañan a la institución y que sirvió para reconocer el camino recorrido durante uno de los ciclos comerciales más importantes de su historia.

Autoridades de la AFA, representantes del cuerpo técnico y sponsors compartieron una jornada especial donde se destacó el crecimiento de la marca argentina a nivel mundial, el acompañamiento de las empresas durante los últimos años y el futuro de un proyecto que continúa en expansión.

El evento tuvo además un significado especial: representó el cierre de una etapa de nueve años para Leandro Petersen al frente de la estrategia Comercial y de Marketing de la AFA, un período en el que la institución transformó su modelo de negocios y construyó una presencia global.

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Cuando Leandro Petersen llegó a la AFA en 2017, el desafío era construir una nueva estructura comercial para una institución que necesitaba profesionalizar el área y recuperar el vínculo con grandes compañías.

Durante el evento, Petersen recordó aquel comienzo y explicó la dimensión del cambio alcanzado:

“Cuando llegué en 2017, como bien decía el presidente, había solamente seis marcas y hoy hay más de 100 en la Selección y 26 en la Liga."

Pero el crecimiento no estuvo solamente en la cantidad de acuerdos, sino en la calidad y el nivel de las compañías que se incorporaron al proyecto.

“No solamente por Argentina, sino por el nivel de marca, el acompañamiento de la Selección, que son ustedes. La verdad, un agradecimiento eterno, porque fueron una parte fundamental de que esto suceda.”

La estrategia impulsada durante estos años tuvo como objetivo transformar a la AFA en una plataforma global. La Selección Argentina dejó de ser pensada únicamente como un equipo deportivo para convertirse en una marca con capacidad de generar experiencias, negocios y vínculos internacionales.

Una visión global que comenzó antes de los títulos

Uno de los aspectos más destacados del liderazgo de Petersen fue que la construcción comenzó antes de los grandes éxitos deportivos.

El proyecto se desarrolló con una visión de largo plazo: abrir mercados, generar relaciones con empresas internacionales y posicionar a la AFA en los principales escenarios deportivos y comerciales del mundo.

Durante estos años, la institución recorrió distintos países, participó en encuentros internacionales y desarrolló acuerdos estratégicos en mercados como Estados Unidos, China, India, Medio Oriente y Europa.

La idea fue clara: construir una marca preparada para crecer antes de que llegaran los momentos deportivos más importantes.

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El Mundial y la consolidación de la estrategia comercial

El Mundial fue un punto de inflexión para la marca AFA.

Mientras la Selección Argentina alcanzaba uno de los mayores logros deportivos de su historia, el trabajo comercial desarrollado durante años permitió que la institución estuviera preparada para aprovechar ese impacto global.

Durante la competencia se sumaron seis nuevos sponsors internacionales y, luego de la final, se anunció un nuevo acuerdo que amplió aún más la familia de empresas que acompañan a la Selección.

Ese crecimiento fue consecuencia de un proceso iniciado mucho antes, basado en la construcción de relaciones de largo plazo con compañías que comparten los valores de la institución.

Harvard, una validación internacional del modelo AFA

Uno de los reconocimientos más importantes del proceso llegó desde el mundo académico.

La estrategia de expansión global de la AFA fue presentada en Harvard Business School en dos oportunidades, donde se analizó el modelo de construcción de marca, desarrollo comercial y liderazgo institucional.

La presentación del caso AFA reflejó cómo una institución deportiva histórica logró transformarse en una marca global, combinando identidad, pasión, negocios y una comunidad internacional.

La AFA junto a los grandes actores del deporte mundial

Como parte de esta evolución, la estrategia comercial también buscó conectar a la AFA con los principales ecosistemas deportivos del mundo.

Durante estos años se generaron vínculos, aprendizajes y espacios de intercambio con organizaciones líderes como la NFL, NBA y el mundo de la Fórmula 1, entendiendo que las grandes propiedades deportivas comparten desafíos similares: crear nuevas experiencias para los fanáticos y construir valor alrededor de sus marcas.

La visión fue posicionar a la AFA en una conversación global junto a las instituciones deportivas más importantes del planeta.

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Las leyendas argentinas que acompañaron la expansión

La expansión de la marca AFA no estuvo basada solamente en acuerdos comerciales. También tuvo un fuerte componente emocional: la historia y los protagonistas que construyeron la identidad del fútbol argentino.

Durante estos nueve años, distintas leyendas de la Selección acompañaron eventos internacionales, presentaciones y acciones junto a sponsors.

Sergio Goycochea, Roberto Ayala, Javier Saviola, Martín Palermo y Maximiliano Rodríguez fueron parte de este camino, representando la historia y los valores de la camiseta argentina alrededor del mundo.

También acompañaron esta etapa figuras del presente exitoso de la Selección, como Lionel Scaloni y Emiliano “Dibu” Martínez, quienes participaron en eventos vinculados a la expansión global de la marca AFA.

La presencia de estas figuras permitió unir tres generaciones: la historia, el presente campeón del mundo y el futuro de una institución que continúa creciendo.

Durante el Sponsor Day, las empresas que acompañaron este proceso también expresaron su reconocimiento.

Romina Binetti, Brand Experience and Sponsorship Lead de Banco Supervielle, destacó: “Queremos felicitarlos por todo el trabajo y todo el camino recorrido. Todo esto se resume en ser quienes cumplen los pedidos de todos los argentinos: la Selección. Por eso es un orgullo tener esta alianza y ser sponsors desde hace más de cuatro años."

Victoria Feu, Directora de Marketing Estratégico de PedidosYa, expresó: “Además de la respuesta cotidiana para nosotros, tuvimos la posibilidad de acompañarlos en este proceso. Estamos orgullosos de ser sponsors de ustedes y de haber compartido todo este camino."

Martín Rodríguez, Director Comercial de Vacalin, recordó cómo fue sumarse al proyecto: "Nos sumamos en el minuto 123, cuando los jugadores se subieron al micro. Fue un proceso increíble. Agradecer al equipo, agradecer a la Selección y agradecer a la dirigencia por todo lo logrado y todo lo que viene por delante."

Y agregó: “Porque en las buenas y en las malas mucho más. Siempre vamos a estar apoyando a ustedes y a toda la Selección.”

Leandro Petersen: una transición después de nueve años de construcción

Durante el encuentro, Petersen anunció una nueva etapa profesional y explicó que se trata de una transición trabajada durante meses.

“Hace mucho tiempo venimos planificando esto. Algunos ya se lo habíamos contado incluso antes del Mundial, porque las etapas se cumplen.”

El ejecutivo destacó que el proyecto continuará con el mismo equipo que construyó esta etapa: “Tenemos un equipo de trabajo que hemos formado en estos últimos años, que ustedes conocen, y seguramente va a continuar con esto y va a ser mejor que yo.”

También remarcó que su vínculo con la institución continuará: “Siempre voy a estar a disposición de AFA, del presidente y del Comité Ejecutivo. Uno nunca se va, siempre va a estar en mi vida y en mi corazón, porque realmente nos transformó."

Petersen explicó que su nueva etapa estará enfocada en otros proyectos profesionales que requieren dedicación completa, pero que seguirá acompañando a la AFA desde afuera.

Un legado que transformó la marca AFA

Después de nueve años, el legado de Leandro Petersen queda asociado a una transformación profunda.

Una AFA que pasó de una estructura comercial limitada a una marca global con más de 100 sponsors, presencia internacional, reconocimiento académico y una relación renovada con sus socios estratégicos.

El Sponsor Day fue la celebración de un camino construido con planificación, liderazgo y visión de futuro.

Un ciclo que logró unir fútbol, identidad argentina y negocios en una misma plataforma global, y que deja una estructura preparada para seguir creciendo.