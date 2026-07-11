En esta noticia

Este sábado, 11 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este sábado, 11 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1580 - La Bocha

Te puede interesar

Cómo conectar el celular al WiFi sin tener la contraseña a mano: es sencillo y rápido

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 11 de julio

 1°1580 11°8136
 0927  12°0378
 3°6230 13°8999 
 3687  14°9385 
 0169  15°4964 
 6°1730  16°6034
 4674  17°2020 
 9231  18°7210 
 2075  19°7597 
 10°7486 20°3226 

Te puede interesar

Plan canje de Samsung: cómo aprovechar al máximo la promoción para cambiar el celular

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha puede aludir a la cabeza, las ideas y la necesidad de enfocarte; sugiere ordenar pensamientos y decidir con claridad.

También puede simbolizar juego, competencia o metas en movimiento; invita a canalizar tu energía con precisión y no perder de vista el objetivo.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

Te puede interesar

Poner una cuchara en la ventana: para qué lo recomiendan y por qué se utiliza