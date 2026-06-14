En esta noticia Información previa del partido Alemania vs Curazao

El Mundial de 2026 se prepara para un enfrentamiento histórico entre Alemania y Curazao. La selección germana, con cuatro Copas del Mundo en su haber, busca redimirse tras su sorpresiva eliminación en Catar 2022. Por su parte, Curazao, que debuta en la cita mundialista, llega con la moral alta tras su reciente triunfo en la Copa del Caribe y un estilo de juego técnico que promete sorprender.

Ambos equipos presentan contrastes marcados: Alemania, con su juego vertical y sólido, se enfrenta a la agilidad y creatividad de “The Blue Family”. La expectativa es alta, ya que el choque no solo representa un duelo de estilos, sino también una oportunidad para que Curazao deje su huella en el fútbol internacional, mientras Alemania busca reafirmar su estatus como potencia.

Si estás en Argentina y quieres saber a qué hora juega la Albiceleste, dónde ver el partido y en qué estadio se disputa el debut del Mundial 2026, aquí tienes toda la información actualizada.

Información previa del partido Alemania vs Curazao

Partido: Alemania vs Curazao

Alemania vs Curazao Fecha: 14 de junio de 2026

14 de junio de 2026 Hora en Argentina: 14:00 horas

14:00 horas Estadio: Estadio Houston (Houston)

Estadio Houston (Houston) Competición: Jornada 1 de la Fase de Grupos

Jornada 1 de la Fase de Grupos Dónde ver: TV Pública, TyC Sports y plataformas de streaming oficiales

Partidos del mundial (foto: Pexels)

¿A qué hora juega Argentina vs Canadá en Argentina?

El partido inaugural del Mundial 2026 entre Alemania y Curazao se jugará el domingo 14 de junio y comenzará a las 14:00 horas en Argentina.

El estadio elegido para este choque de Jornada 1 será el Estadio Houston en Houston, de entre los grandes escenarios de este torneo organizado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Al disputarse en tres países diferentes, el Mundial 2026 tendrá horarios distintos según la sede de cada encuentro. Para los aficionados argentinos, esto significa que algunos partidos se jugarán por la tarde y otros ya entrada la noche, especialmente en los encuentros disputados en Estados Unidos.

La diferencia horaria será menor en los partidos celebrados en México, mientras que las sedes del oeste estadounidense tendrán un mayor desfase respecto a Argentina.

Dónde ver los partidos del Mundial 2026 en televisión

En Argentina, el partido entre 14:00 y Canadá podrá seguirse en directo a través de TV Pública y TyC Sports, además de las plataformas de streaming que tengan los derechos oficiales del Mundial 2026.

Como ocurre en cada Copa del Mundo, se espera una gran cobertura previa desde varias horas antes del inicio del encuentro, con análisis, alineaciones y seguimiento en tiempo real del debut de la Albiceleste.