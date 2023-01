Vuelos internacionales desde Aeroparque: el Gobierno habilita los pasajes con conexiones

Un cambio normativo permite ahora que las aerolíneas vendan vuelos desde y hacia el Aeroparque Jorge Newbery con conexión, una noticia que fue bienvenida por varias empresas del sector por los beneficios que traerá para ellas y los pasajeros.

A través de la resolución 744/2022 publicada esta semana en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dejó sin efecto una medida que impedía la comercialización de vuelos que tuvieran como origen o destino Aeroparque e hicieran conexión en países de la región con terceros.

Flybondi suma aviones y rutas: qué nuevo vuelo operará entre dos destinos de vacaciones claves del interior



Vuelos low cost: a un año del decreto que afecta las tarifas, por qué no entró en vigencia



VUELOS CON CONEXIÓN DESDE Y HACIA AEROPARQUE: QUÉ CAMBIA CON ESTA MEDIDA

El 2 de enero de 2020, antes del inicio de la pandemia, el Gobierno Nacional anunció que el aeropuerto porteño retomaría los vuelos internacionales bajo la regionalización que impulsa el Ministerio de Transporte, luego de que la gestión a cargo de Guillermo Dietrich, durante la presidencia de Mauricio Macri, trasladó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza las operaciones con países limítrofes.

La decisión del anterior Gobierno se basó en la intención de descomprimir Aeroparque. Solo permanecieron allí los vuelos que tenían como destino u origen Montevideo y Punta del Este, por lo que la estación aérea quedó reservada para el mercado de cabotaje.

Así fue que el 3 de mayo de 2018 dejaron de operar gran parte de los vuelos regionales y se movieron a Ezeiza. La otra mitad dejó de hacerlo progresivamente hasta el 1° de abril de 2019, fecha límite que se estableció para la concreción de la segunda etapa del traslado.

Las aéreas que operan en Aeroparque podrán comercializar vuelos con escala.

Con las obras de ampliación que se llevaron adelante en Aeroparque y su reinauguración tras la cuarentena aérea en marzo de 2021, volvieron las operaciones con Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, a las que se agregó Perú y en 2022 se sumó Colombia.

Pero esa reanudación fue "parcial", como aseguran en la industria. Es que los vuelos se vendían 'punto a punto', y no con conexión, como ocurrió hasta el macrismo, en la época en que había vuelos regionales desde y hacia Aeroparque.

Es decir, en 2020, la venta de pasajes quedó autorizada solo para vuelos directos con destinos del Mercosur, Perú y Colombia. Ahora, la diferencia es que las líneas aéreas que operan en la terminal metropolitana podrán comercializar servicios desde o hacia Aeroparque con escala.



La medida fue bienvenida por varias empresas del sector por los beneficios que traerá para ellas y los pasajeros.

Desde ANAC, le reconocieron a El Cronista que era una "deuda pendiente". "Están dadas las condiciones para permitir la sexta libertad. Se mantienen los mismos destinos, pero se levanta la prohibición que estaba vigente", aseguraron.



El organismo busca incentivar la conectividad regional, "con beneficios para los pasajeros y un incremento significativo en los niveles de recuperación del tráfico aéreo en el país y la región".

"No solo se apoyará los servicios para el turismo receptivo, sino que también se contribuirá a mejorar los utilizados por los usuarios en general, pudiendo incrementar los servicios internacionales en un mismo aeropuerto, lo que beneficiará al sistema de aviación nacional y regional", sostiene la resolución.

La comercialización de estos pasajes queda sujeta a las autorizaciones previamente otorgadas por ANAC a las compañías y las condiciones acordadas bilateralmente con cada país comprendido por la norma.

QUIÉNES SE BENEFICIAN CON LOS VUELOS CON CONEXIÓN DESDE AEROPARQUE

En el sector, apuntan que los principales beneficiarios serán los pasajeros, que tendrán más alternativas a la hora de elegir: podrán optar por comprar los tramos por separado o solo un pasaje que incluya la conectividad desde el destino inicial al final, viajando con la misma aerolínea.

A su vez, en la medida en que las aéreas que operan en Aeroparque pongan a la venta los boletos con conexión, ya no será necesario ir a Ezeiza para tomarse un vuelo al exterior, lo que implica un ahorro de tiempo y dinero para quienes viven cerca de la terminal metropolitana.

Alrededor del 60% de los viajeros que se movilizan a países limítrofes tienen como punto final otro destino.

Compañías extranjeras como Latam, Sky Airline y GOL Linhas Aereas -que operan en Aeroparque y tienen una importante red regional- podrán vender, por ejemplo, las rutas Aeroparque-Lima-Miami y Aeroparque-Brasilia-Miami (con sus respectivos regresos), trayectos que se podían comercializar saliendo o partiendo desde Ezeiza, pero no desde el aeropuerto de la Capital Federal.

La derogación de la medida representa una oportunidad para estas empresas que llevan regularmente pasajeros, especialmente, a los Estados Unidos, Brasil y playas del Caribe, a través de sus centros de conexión. Alrededor del 60% de los viajeros que se movilizan a países limítrofes tienen como punto final otro destino.

Evita que los usuarios elijan llegar a destinos limítrofes con aéreas que operan en el país y luego opten por compañías de otros, que no están presentes en la Argentina, para llegar al destino final



"Es una ventaja competitiva. Hace más eficiente la venta de tickets y evita que los usuarios tengan que comprar pasajes por separado, lo que generaba un riesgo: que eligieran llegar a los destinos limítrofes con aéreas como Latam, que opera a nivel local, y luego optaran por compañías de esos países, que no están presentes en la Argentina, para llegar al destino final", indicó una fuente del sector.



Aunque Aerolíneas Argentinas no se ve directamente beneficiada, porque sus vuelos internacionales no tienen conexión con otros países, sí queda impactada de forma positiva por la medida. La aerolínea de bandera tiene un código compartido con GOL para brindar más oportunidades de vuelos, ofreciendo conexiones con destinos a los que Aerolíneas no llega.

Así, la asociación con la aerolínea brasileña permite a pasajeros argentinos de Buenos Aires y ciudades del interior llegar con vuelos directos a Brasil, y allí conectar con otras operaciones de GOL.