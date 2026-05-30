En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este sábado, 30 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 7107 (Revolver).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 30 de mayo

1° 7107 11° 6552 2° 9590 12° 0088 3° 4162 13° 6481 4° 2263 14° 6235 5° 9222 15° 7059 6° 3357 16° 1591 7° 7314 17° 1411 8° 2206 18° 0107 9° 9745 19° 8485 10° 9356 20° 3107

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para participar, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver suele reflejar tensiones internas: deseo de control, miedo a ser herido o necesidad de defender límites. También puede señalar ira contenida o presión externa que te empuja a actuar con contundencia.

Si disparas, habla de impulsividad o necesidad de tomar decisiones firmes; si solo lo ves, alerta sobre conflictos latentes; si está descargado, indica sensación de impotencia. Observa quién lo porta y cómo te sientes.