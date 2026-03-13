El grupo aéreo español Iberia refuerza su apuesta por el mercado argentino. La compañía anunció que aumentará su oferta de vuelos y asientos a nivel global y mantendrá una operación destacada en la ruta entre Buenos Aires y Madrid, uno de los corredores más importantes entre América latina y Europa. Entre el 27 de marzo y el 7 de abril, el grupo -que incluye a Iberia Express y Air Nostrum- operará 7329 vuelos y pondrá a la venta 1.175.132 asientos, lo que se traduce en un crecimiento del 10% respecto al mismo período de 2025. Dentro de esa operación global, la ruta entre Buenos Aires y Madrid tendrá un peso relevante. En total, se ofrecerán 25.040 asientos distribuidos en 72 vuelos durante ese período, que abarca desde el fin de semana previo a Pascuas hasta el lunes posterior. Durante junio, julio y agosto la operativa a la capital del país se elevará hasta 23 frecuencias semanales, contra las 21 actuales, por lo que se convertirá en el primer destino de largo radio de la compañía en superar los tres vuelos diarios. Solo en la ruta con Buenos Aires, Iberia ofertará 456.000 plazas, un 12% más que el verano pasado. La expansión se enmarca además en un hito histórico para la compañía: el 80° aniversario de la ruta entre Buenos Aires y Madrid. Esta conexión, inaugurada en 1946, fue una de las primeras operaciones transatlánticas de Iberia. El crecimiento de frecuencias y asientos también responde al plan estratégico que lleva adelante la compañía, bajo la carátula “Plan de Vuelo 2030”, que contempla inversiones por unos 6000 millones de euros para fortalecer el hub del aeropuerto madrileño y consolidarlo como uno de los grandes centros de conexión aérea de Europa. La aerolínea española ofrece vuelos directos a 18 destinos en 16 países latinoamericanos. Actualmente, la región representa más del 50% de la capacidad total de Iberia, un nivel inédito entre las aerolíneas europeas.