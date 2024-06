Volantazo: VW elige a un sorpresivo socio para fabricar autos eléctricos

La automotriz alemana Volkswagen invertirá hasta u$s 5000 millones en el fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Rivian, como parte de una nueva empresa conjunta que integrarán en partes iguales, y compartirá arquitectura y software de vehículos eléctricos.

Las empresas informaron de manera conjunta en los Estados Unidos que la asociación ayudará a Volkswagen a acelerar sus planes para desarrollar vehículos definidos por software (SDV) y Rivian otorgará la licencia de sus derechos de propiedad intelectual existentes a la empresa conjunta .



El anuncio deja en la incertidumbre el futuro del plan que VW dio a conocer hace dos años para relanzar la marca Scout como una escudería especializada en SUV eléctricos y está dirigida a los mismos compradores que Rivian.

La nueva empresa

Según el anuncio, que sacudió a la industria automotriz global, u$s 1000 millones ingresarán inmediatamente en Rivian y los otros u$s 4000 millones adicionales se desembolsarán en un período no especificado .

Las empresas dijeron que desarrollarán vehículos propulsados por baterías de "próxima generación" con software de vanguardia, de acuerdo a lo informado por las agencias Reuters y Bloomberg.

"A través de nuestra cooperación, brindaremos las mejores soluciones a nuestros vehículos más rápido y a menor costo", dijo Oliver Blume, director general de VW, en un comunicado al entusiasmarse con la oportunidad para " fortalecer el perfil tecnológico y la competitividad " de la firma alemana.

Esta asociación lleva el software y la plataforma electrónica de Rivian a un mercado más amplio a través del alcance y la escala globales del Grupo Volkswagen, al tiempo que proporciona un capital de inversión a la par que prepara la próxima generación de vehículos para el mercado .

VW, que había establecido planes para gastar 180.000 millones de euros entre 2023 y 2028, de los cuales dos tercios se destinarían a software y vehículos eléctricos, dijo que el acuerdo ayudará a reducir los desembolsos.

" Esperamos menores costos de software por vehículo y un uso más eficiente del capital ", indicó el director financiero Arno Antlitz en una publicación en LinkedIn. Esto promoverá el objetivo de VW de recortar el gasto en desarrollo y los gastos de capital, aseguró.

El crecimiento de la electromovilidad no fue tan rápido como las empresas esperaban

Planes en revisión

Hace dos años, VW sorprendió a la industria con el plan de fortalecer a Scout para fabricar camionetas y SUV exclusivamente eléctricos , presentándola como un competidor de Rivian y otro intento de expandirse en los Estados Unidos, donde la participación de mercado estuvo por debajo del 5% el año pasado. Era tal la importancia del proyecto que asignó al frente de Scout a Scott Keogh, quien era presidente y CEO de Volkswagen Group of America. Fue el ejecutivo al que reemplazó el argentino Pablo Di Si, actual número uno de VW en ese país.

Scout, que se está preparando para construir su propia fábrica de u$s 2000 millones y una plataforma de vehículos eléctricos para comenzar a producir en 2026, podría sufrir la consecuencia de la doble inversión de VW en el competidor Rivian.



Si bien VW todavía genera fuertes flujos de efectivo a partir de autos premium con motores de combustión, algunos modelos de vehículos eléctricos vinieron fracasando y eso afectó su unidad de software interna Cariad , lo que retrasó el lanzamiento de vehículos nuevos y lucrativos como el Porsche Macan eléctrico.

Por estos motivos, los analistas del sector consideraron que redimensionar Cariad y frenar el doble gasto en Scout son los próximos pasos lógicos después de utilizar el poder financiero de VW para obtener acceso a Rivian.