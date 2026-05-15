MÉRIDA.- América del Norte tardará más que el resto del mundo como región para desarrollar la electromovilidad como una norma, debido a las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. Entrevistado al concluir una ponencia en la Onexpo 2026 Convención & Expo, el exfuncionario mexicano señaló que las políticas de Trump van en contra de las energías renovables en general. Previo al regreso de Trump a la Casa Blanca, su antecesor, el expresidente Joe Biden, lanzó en 2022 la Ley de Reducción de la Inflación, con el objetivo de desacelerar la inflación que se desató después de que concluyera el confinamiento por la pandemia de Covid-19. Este plan incluyó estímulos fiscales para el desarrollo de energías renovables y para la compra de autos eléctricos en Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Trump eliminó estos estímulos fiscales en julio del año pasado, que fueron establecidos en u$s 7,500 por cada auto nuevo eléctrico que compraran los consumidores y en u$s 4,500 para los autos usados. Trump también retiró el compromiso de Estados Unidos de alcanzar 50% de las ventas de autos nuevos con autos de cero emisiones para 2035. Estas dos políticas impulsadas por la administración Biden, eran la base para acelerar la adopción de la electromovilidad en Estados Unidos. “Las políticas de Trump han sido totalmente contra las energías limpias y la única explicación política que le veo de fondo es que en una guerra en materia de electromovilidad, esa guerra la gana China hoy”, dijo Guajardo Villarreal. Y si Estados Unidos retrasa el modelo de electrificación, añadió, es para ganarle tiempo a la carrera aventajada que lleva China en materia de energías alternativas y electromovilidad. “La electrificación vehicular va a tardar en América del Norte muchísimo más años que cualquier otra parte del mundo”, comentó Guajardo Villarreal ante empresarios gasolineros.