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Durante este martes, 18 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:
- A la cabeza: 5976 - Las Llamas
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 18 de agosto
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¿Qué significa soñar con Las Llamas?
Soñar con Las Llamas simboliza pasión intensa, renovación y purificación; algo viejo se consume para que avances.
También advierte sobre emociones desbordadas o riesgos; mantén la calma y cuida tus límites para no “quemarte”.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.