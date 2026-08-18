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Durante este martes, 18 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

  • A la cabeza: 5976 - Las Llamas

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 18 de agosto

 5976 11° 3884 
 2°2255 12° 8269
 3°6007 13° 3055 
 4°3520 14° 2411 
 5°5074 15° 9913 
 6°6501 16° 0409 
 7°3780 17° 3842 
 8°8343 18° 4341 
 9°639919° 8787 
 10°6604 20° 5329 

¿Qué significa soñar con Las Llamas?

Soñar con Las Llamas simboliza pasión intensa, renovación y purificación; algo viejo se consume para que avances.

También advierte sobre emociones desbordadas o riesgos; mantén la calma y cuida tus límites para no “quemarte”.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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