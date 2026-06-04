Genneia anunció la entrada en operación comercial de la última etapa del Parque Solar San Rafael, en Mendoza, y alcanzó así la potencia total prevista de 180 MW. La obra demandó una inversión de u$s 180 millones y se convirtió en uno de los principales desarrollos fotovoltaicos del país orientados al abastecimiento de grandes usuarios industriales mediante contratos de energía renovable.

Con este hito, la compañía elevó a más de u$s 430 millones las inversiones realizadas en Mendoza y consolidó una capacidad instalada de 450 MW en la provincia a través de tres parques solares operativos.

La generación estará destinada principalmente a clientes corporativos y proyectos mineros que requieren energía competitiva y con bajas emisiones de carbono.

El Parque Solar San Rafael se emplaza sobre un predio de 500 hectáreas en el distrito mendocino de 25 de Mayo. El complejo incorpora 400.000 módulos solares bifaciales de alta eficiencia y producirá más de 500.000 MWh anuales, volumen equivalente al consumo de aproximadamente 135.000 hogares .

Según informó la empresa, la operación del parque permitirá evitar la emisión de unas 230.000 toneladas de dióxido de carbono por año. Durante la etapa de construcción, el proyecto requirió una dotación superior a los 300 trabajadores en los momentos de mayor actividad.

La habilitación comercial completó un proceso que comenzó a fines de 2025, cuando Genneia puso en marcha anticipadamente 140 MW del emprendimiento. Con la incorporación de los últimos 40 MW previstos, el parque alcanzó ahora su capacidad total de diseño.

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, destacó que “la entrada en operación plena de un nuevo parque solar en Mendoza refleja la transición energética que efectivamente está abordando la provincia, con planificación que surge de la sinergia entre la visión del regulador, junto a la inversión y eficiencia del sector”.

Además, sostuvo que este avance “reafirma el posicionamiento de Mendoza como una provincia modelo en energías renovables”.

Desde la compañía remarcaron que el proyecto tendrá un rol relevante para acompañar el crecimiento de la demanda energética de la minería, uno de los sectores que más expansión proyecta en el oeste argentino.

En ese sentido, el CEO de Genneia, Bernardo Andrews, afirmó que “la habilitación comercial de San Rafael ratifica nuestra capacidad de ejecución a gran escala”. El ejecutivo señaló además que el parque “suministrará energía eficiente a la industria argentina, con especial foco en el sector minero de la región, que demanda soluciones de provisión de energía eficiente y competitiva al tiempo que ofrece descarbonización del consumo para viabilizar sus operaciones en los mercados globales”.

Bernardo Andrews, CEO de Genneia.

La estrategia de la empresa se apoya en el crecimiento de la demanda de energía renovable por parte de grandes consumidores industriales y mineros. En marzo de este año, Genneia obtuvo un financiamiento de hasta u$s 320 millones de BID Invest para ampliar su cartera de proyectos solares, desarrollar sistemas de almacenamiento con baterías y avanzar en obras de transmisión eléctrica vinculadas al desarrollo minero en el norte del país.

Actualmente, la compañía opera ocho parques eólicos y seis parques solares, con una capacidad renovable superior a los 1.580 MW. Además, avanza con la construcción del Parque Solar San Juan Sur, de 129 MW, y desarrolla nuevos proyectos en las localidades bonaerenses de Lincoln y Junín.