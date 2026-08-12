Se espera que la colocación se realice en los próximos meses.

CFECapital, administrador del vehículo financiero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), alista una oferta global de Fibra CFE en México y EE.UU. mediante la colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs) Serie A, de acuerdo con un prospecto de colocación.

De acuerdo con documentos entregados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), CapitalCFE solitió autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para realizar dicha emisión que contempla una oferta pública primaria subsecuente en México y, simultáneamente, una oferta privada internacional en EE.UU. y otros mercados. Los montos de la colocación aún no han sido definidos.

La oferta también contempla una opción de sobreasignación por el 15% del número de CBFEs Serie A inicialmente ofrecidos.

Los documentos disponibles todavía contienen información pendiente de definir. Los certificados que serán colocados corresponden a la Serie A, identificada con la clave de pizarra FCFE18. La Serie B, identificada como FCFE18-2, será adquirida exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad.

CFE busca capital para expansión de infraestructura eléctrica

La operación llega mientras CFE avanza en un plan de expansión para el periodo 2025-2030 que contempla una inversión de u$s 30,000 millones destinados al sector energético.

En este escenario, Fibra CFE está planteada como uno de los vehículos para canalizar recursos hacia infraestructura de transmisión eléctrica. De acuerdo con el suplemento informativo, se espera que el vehículo participe en el financiamiento de 58 proyectos y 311 obras en construcción, que incluyen 114 líneas de transmisión con aproximadamente 1,459 kilómetros y 197 subestaciones.

CFE espera obtener cerca del 46% del plan total de inversión de la empresa, equivalente a alrededor de u$s 13,800 millones, a través de esta emisión.

“A medida que crece la demanda de electricidad debido al nearshoring, la electrificación industrial y la agenda nacional de energía limpia, la infraestructura de transmisión se convierte en el factor clave de la seguridad energética y la competitividad económica”, refiere el documento.

Para CFE, Fibra E representa una vía para que los inversionistas accedan a proyectos de transmisión eléctrica en el país, “un activo que históricamente había permanecido fuera del alcance de los inversionistas”, según el documento.

Fibra CFE busca inversionistas en México y el extranjero

La oferta será coordinada en México por Merrill Lynch México, Citi México Casa de Bolsa y Santander México, que fungirán como intermediarios colocadores líderes.

En el tramo internacional participarán Bank of America Securities, Santander US Capital Markets y Citigroup Global Markets.

La operación representaría una nueva colocación de Fibra CFE desde su debut en 2018, cuando recaudó casi MXN$ 16,400 millones.