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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 18 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este martes, 18 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7214 - Borracho

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 18 de agosto

 1°7214 11°0387
 5171  12°2521
 3°2649 13°7376 
 6224  14°4789 
 6081  15°2634 
 6°5396  16°8251
 8342  17°6249 
 7079  18°8979 
 8041  19°9758 
 10°7688 20°9419 

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¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho suele reflejar pérdida de control o confusión emocional, señal de que necesitas poner límites y recuperar claridad.

También puede ser una advertencia sobre excesos, malas compañías o la evasión de problemas que conviene afrontar con responsabilidad.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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