Durante el primer semestre de 2026 ingresaron productos finales a la Argentina por 5362 millones de dólares, el monto más alto registrado para una primera mitad de año y un 20,7% superior al anterior máximo de 2018, cuando habían alcanzado u$s 4443 millones.

Si bien en esa comparación se observa como la inflación global actúa como un atenuante (solo en Estados Unidos acumula casi 33% en los últimos ocho años), al revisar las cantidades importadas en el primer semestre de 2023, se comprueba que en diversos rubros existen incrementos que superan el 100% .

Los datos surgen de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado a partir de información del INDEC y de ARCA, que permite identificar qué sectores y empresas están detrás del fenómeno.

Tras la baja generalizada de importaciones en 2024, el ritmo de las compras al exterior se recuperó en 2025. Y si bien el salto interanual de la compra en dólares fue más moderado, alcanzando al 1,8%, significa un nuevo récord.

“En prácticamente todos los rubros, salvo farmacéuticos, el incremento en cantidades frente al 2023 es muy superior al de dólares, lo que agrava el escenario del informe”, aclaró Hernán Letcher, director de CEPA a El Cronista.

Entre los rubros con los movimientos más significativos se destacan electrodomésticos, indumentaria, alimentos, motos y artículos de cuidado personal.

El dato adquiere otra dimensión cuando se lo compara con el nivel general de las compras externas; si bien la Argentina no atraviesa un récord de importaciones totales lo que está cambiando con fuerza es su composición.

Martina Strada

Entre enero y junio de 2026, las importaciones totales alcanzaron u$s 35.531 millones, un nivel apenas superior, en dólares corrientes, al registrado durante el anterior ciclo de fuerte apertura de 2018 y por debajo de otros años recientes.

La diferencia aparece al observar qué se compra. Los bienes de consumo explicaron 15,1% de todas las importaciones del país, la participación más alta desde 2004 mientras que en el primer semestre de 2018 representaban alrededor del 12,7% .

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La comparación con 2023 profundiza ese contraste. Desde entonces, las importaciones totales retrocedieron, pero las de bienes de consumo crecieron 34,7%.

También aumentaron las compras de vehículos automotores de pasajeros (155,7%) y la categoría “resto” (181,9%), que incluye, entre otras operaciones, los envíos mediante courier.

En sentido contrario, cayeron categorías estrechamente vinculadas con la producción como bienes intermedios(-17,8%) y las de piezas y accesorios para bienes de capital (-21,6%).

Así, a diferencia de lo ocurrido en 2017 y 2018, cuando se produjo una expansión más general de las compras externas, el proceso actual muestra rasgos particlulares.

Mientras ganan participación los productos terminados destinados al consumo, algo que el Gobierno impulsó para bajar la inflación, el empleo industrial se desploma por el cierre de fabricas.

Electrodomésticos y ropa lideran el salto

La expansión de los bienes de consumo tampoco fue homogénea; según el relevamiento de CEPA 10 actividades concentraron el 84,7% del total importado durante el primer semestre.

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El mayor incremento frente a 2023 correspondió a electrodomésticos, baterías y lámparas (109,2%). Le siguieron prendas de vestir (86,3%); motos, bicicletas, yates y otros equipos de transporte (67,6%); productos alimenticios (51,9%); y farmacéuticos (27%). Esos cinco sectores representaron, en conjunto, el 45,5% de las compras de bienes finales.

Pero el fenómeno no se explica únicamente porque los importadores tradicionales compran más. También se amplió fuertemente el universo de empresas que trae productos del exterior.

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Según CEPA, la cantidad de firmas importadoras se duplicó respecto de 2023, con 33.108 empresas adicionales.

El mayor incremento porcentual se produjo en prendas de vestir (175%), seguido por marroquinería (144%) y electrodomésticos, baterías y lámparas (127%). En términos absolutos, caucho y plástico sumó 5476 importadores; joyería, juguetes e instrumentos musicales, 4022; y prendas de vestir, 3516.

De todos modos, las empresas que ya operaban en 2023 todavía explican alrededor del 80% del monto total importado, señal de que el récord combina el ingreso de nuevos jugadores con un fuerte incremento de las compras de firmas preexistentes.

Whirlpool, Carrier y Frimetal, al frente en electrodomésticos

Dentro de electrodomésticos, baterías y lámparas, las 20 mayores empresas concentraron el 55% de las importaciones sectoriales.

Whirlpool Argentina encabezó el ranking con u$s 21,2 millones, 24% más que en 2023. Pero los mayores saltos se produjeron inmediatamente detrás: Carrier importó u$s 14,4 millones y multiplicó casi 22 veces sus compras (+2077%), mientras Frimetal alcanzó u$s 14,2 millones, casi 20 veces el registro de tres años atrás (1887%). Las tres firmas explicaron el 19% de las importaciones del rubro.

El ranking también refleja la aparición de empresas que, según los registros relevados por CEPA, no habían realizado importaciones de bienes de consumo de esta actividad en 2023.

Adidas, Zara y Southbay: el nuevo mapa de la ropa importada

Uno de los cambios más visibles aparece en indumentaria donde las 20 mayores compañías pasaron de explicar el 21% de las importaciones sectoriales en 2023 al 47% en 2026, y seis de ellas no registraban operaciones en el período utilizado como comparación.

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Adidas Argentina encabezó las compras con u$s 47,2 millones, un salto del 339%. Segunda quedó TAC Argentina (Zara), con u$s 33,8 millones, y tercera Southbay, con u$s 20,1 millones. Según el informe, estas dos últimas no registraban importaciones de bienes de consumo de la actividad en 2023.

Adidas también lideró el ranking de marroquinería, con u$s 81,3 millones, 653% más que en 2023, y concentró por sí sola el 23% de las compras externas del sector. Puma Sports Argentina y Southbay completaron los primeros puestos, con u$s 30,6 millones y u$s 30,1 millones, respectivamente.

Entre las tres compañías explicaron el 40% de las importaciones de marroquinería durante la primera mitad del año.

Motos: Honda concentra una de cada cuatro compras

El sector de motos, bicicletas, yates y otros equipos de transporte presenta una característica diferente: una elevada concentración . Las primeras 20 firmas explicaron 88% de las importaciones durante el semestre, frente al 82% que representaban en 2023.

Celebración de la moto 10 millones de GS Motos. Cortesía GS Motos

Honda Motor Argentina lideró ampliamente, con u$s 105,5 millones, un crecimiento del 86% frente a 2023 y una participación del 26% en el total. Le siguieron Gilera Motors, con u$s 43,7 millones (198%), y Corven Motors, con u$s 42,2 millones (-6%).

La dinámica coincide además con un cambio arancelario dispuesto en 2025. El Decreto 513/2025 r edujo del 20% al 15% el arancel para motos totalmente desarmadas y del 35% al 20% para unidades terminadas , achicando la brecha entre importar el vehículo completo y ensamblarlo localmente.

Alimentos: boom de pastas, carnes y productos de supermercado

Los alimentos son otro de los capítulos centrales del nuevo escenario. Representaron 18% de todas las importaciones de bienes de consumo y sus compras externas aumentaron 51,9% respecto de 2023.

Detrás de ese promedio aparecen incrementos mucho mayores: fideos y pastas crecieron 530,8%; carnes frescas y en conserva, 315,2%; aceites y grasas, 93,9%; panadería, 90,1%; y chocolate y confitería, 45,4%.

A diferencia de otros sectores, las importaciones de alimentos están más atomizadas . Las tres mayores compañías concentraron en conjunto el 17% del total.

Nestlé Argentina encabezó el ranking general con u$s 62,6 millones (31%), seguida por Swift Argentina, con u$s 48,2 millones y un incremento superior al 11.000%, y Quickfood, con USD 34,5 millones (46%).

El detalle por productos revela algunos movimientos especialmente fuertes.

Empacadora de carne de la compañía en la ciudad de Lapa, estado de Paraná, Brasil.

En fideos y pastas, tres empresas concentraron el 60% de las compras: Arcor lideró con u$s 4,5 millones, seguida por Conyntra, con u$s 2,3 millones (+595%), y Coto, con u$s 1,3 millones (+932%).

En carnes frescas y en conserva, Swift importó u$s 46,4 millones, un aumento de 11.521% frente a 2023, y Quickfood u$s 33,2 millones (47%). Entre ambas concentraron prácticamente la mitad de las compras externas del segmento.

En aceites y grasas, Arcor explicó por sí sola el 38% del total, con importaciones por u$s 14,6 millones (166%). Detrás quedaron Mondelez Argentina, con u$s 6,7 millones (18%), y Lodiser, con u$s 4,5 millones y un salto de 4536%.

Los supermercados también ganan terreno

El relevamiento de CEPA muestra además la participación directa de grandes cadenas de supermercados en determinadas categorías.

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En productos de panadería, dos de las tres mayores importadoras fueron compañías de retail. Establecimiento Las Marías encabezó el ranking con u$s 9,6 millones; Coto quedó segundo, con u$s 5,3 millones y una suba del 112%; e INC S.A. (Carrefour) tercero, con u$s 4,5 millones. Esta última no registraba importaciones del rubro en 2023, según CEPA.

Coto aparece además entre los principales importadores de fideos y pastas.

En chocolates y confitería, las dos primeras compañías explicaron más de la mitad de las compras externas. Ferrero Argentina lideró con u$s 17,1 millones —sin importaciones registradas en 2023—, seguida por Mondelez Argentina, con u$s 15,7 millones (105%). Nestlé completó el podio con u$s 4,3 millones (21%).

Unilever, L’Oréal y Natura, al frente en cuidado personal

El cambio en el mapa importador también alcanzó a los productos de limpieza, tocador y cuidado personal.

En este segmento sobresale un dato: 11 de las 20 mayores empresas importadoras del primer semestre de 2026 no registraban operaciones en 2023. En conjunto, las primeras 20 concentraron el 76% del total sectorial.

Unilever Argentina encabezó las compras con u$s 33,6 millones (+99%), seguida por L’Oréal Argentina, con u$s 24,4 millones, y Natura Cosméticos, con u$s 22,2 millones. Estas últimas no registraban importaciones en la categoría analizada durante 2023.

Contrastes: industria rezagada y 75.000 empleos menos

El avance de los bienes terminados importados se produce, en un escenario de debilidad de la actividad manufacturera.

Entre los primeros semestres de 2023 y 2026, mientras las importaciones de bienes de consumo aumentaron 34,7%, las compras externas de bienes intermedios y de piezas y accesorios para bienes de capital retrocedieron en conjunto 19,1%.

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En ese mismo período, la producción manufacturera medida por el IPI del INDEC acumuló una caída del 12%, según el análisis realizado por CEPA.

Los contrastes son particularmente fuertes en algunas de las actividades donde más avanzaron los productos importados.

En electrodomésticos, mientras las compras externas crecieron 109,2%, la producción nacional de electrodomésticos e informática cayó 56,1% y la de equipos y aparatos eléctricos retrocedió 7,1%.

En indumentaria ocurrió algo similar: las importaciones aumentaron 86,3%, al tiempo que la producción textil bajó 34% y la confección de prendas de vestir, 13,7%.

En alimentos, las compras externas aumentaron 51,9%, mientras la producción total del sector cayó 1,4%. Dentro de ese universo se registraron retrocesos del 15,9% en bebidas; 13,3% en carne vacuna; 5% en galletitas, panificados y pastas; y 4,8% en carne aviar.

La preocupación por esa dinámica gana mayor espacio entre los industriales. “En el último tiempo el promedio de la economía ha tenido una leve recuperación, no así la industria, que vemos se encuentra rezagada”, planteó María Laura Bermúdez, directora ejecutiva de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Durante una reunión informativa de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, la ejecutiva advirtió que la actividad manufacturera quedó por detrás de la recuperación que muestran otros sectores de la economía.

“La producción se estancó en niveles históricos bajos” en 2025 y actualmente se encuentra alrededor de 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

La UIA también puso el foco sobre el mercado laboral: según los datos presentados por la entidad, desde agosto de 2023 se perdieron alrededor de 75.000 puestos de trabajo en la industria.

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Para Bermúdez, la recuperación que muestran los indicadores agregados de actividad está concentrada principalmente en minería, petróleo y gas, agro y servicios de intermediación financiera. En cambio, industria manufacturera, construcción y comercio permanecen por debajo de esa recuperación.

Entre las ramas industriales que atraviesan una situación más delicada, Bermúdez identificó textiles, confecciones, calzado y electrónicos.

Según la representante fabril, esas actividades enfrentan simultáneamente la caída de la demanda y de la producción y una mayor competencia de los productos importados, como reflejó el informe de CEPA.

Una discusión que se proyectar hacia 2027

El nuevo mapa de las importaciones abre así una discusión económica que probablemente gane peso político a medida que se acerquen las elecciones presidenciales de 2027.

El presidente de Argentina habla con su homólogo de Bolivia durante los actos oficiales de investidura de Keiko Fujimori en Perú. EFE/Guadalupe Pardo/ POOL

“Se han perdido más de 300.000 puestos de trabajo y no se crean con este modelo”, señaló Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA en declaraciones a Futurock.

“El balance en la industria es totalmente negativo”, agregó y aseguró que “va a ser muy duro volver a industrializar la Argentina”.

A diferencia del proceso de apertura de 2017-2018, en el escenario actual se modificó con fuerza qué importa la Argentina.

Ese cambio plantea una tensión que puede convertirse en uno de los ejes de la discusión económica hacia 2027, cuando el Gobierno busque la continuidad.

Por un lado, la apertura amplía la oferta de productos, incorpora nuevos jugadores y aumenta la competencia lo que se volvió clave para bajar la inflación.

Por otro, encuentra a una parte de la industria manufacturera operando por debajo de los niveles de 2022 y 2023 lo que siembra interrogante de cara al próximo ciclo electoral.