El mercado de alquileres cambió por completo tras el fin de la Ley de Alquileres. En ese contexto, una startup argentina lanzó una plataforma que busca simplificar uno de los procesos más burocráticos para propietarios e inquilinos: conseguir una vivienda sin depender de una inmobiliaria y sin hacer trámites presenciales.

Se trata de MOB, una PropTech desarrollada en Argentina que utiliza inteligencia artificial, validación de identidad y análisis crediticio para conectar directamente a dueños e inquilinos en un entorno 100% digital.

La empresa comenzó a operar hace apenas dos meses en la Ciudad de Buenos Aires, ya superó las 1.000 propiedades publicadas y concretó sus primeros 10 alquileres a través de la plataforma.

Qué es MOB y cómo funciona la plataforma para alquilar con dueño directo

MOB fue creada por Iñaki Valencia y Martín Quijano con el objetivo de digitalizar todo el proceso de alquiler, desde la búsqueda de una propiedad hasta la firma del contrato.

La plataforma está pensada principalmente para propietarios que desean alquilar sin intermediarios y para inquilinos que buscan agilizar los tiempos en un mercado donde la demanda continúa siendo muy elevada.

Nueva startup inmobiliaria

A diferencia de otros portales inmobiliarios, MOB no solo publica avisos. También integra herramientas que permiten validar la identidad de los usuarios, verificar antecedentes penales y realizar una evaluación crediticia antes de coordinar una visita.

De esta manera, los propietarios reciben solicitudes de personas que ya fueron previamente calificadas por el sistema.

“A todos los inquilinos los calificamos previamente. Validamos la identidad de la persona, el DNI, los antecedentes penales y demás” , explicó Iñaki Valencia.

Alquileres sin papeles: desde la publicación hasta la firma del contrato

Uno de los principales diferenciales de la startup es que todo el proceso puede realizarse sin salir de la aplicación.

Los propietarios pueden:

Publicar inmuebles de forma gratuita.

Administrar las visitas.

Recibir candidatos previamente evaluados.

Gestionar reservas de manera digital.

Firmar contratos con firma electrónica.

Según sus creadores, el objetivo es eliminar gran parte de las gestiones administrativas que históricamente obligaban a propietarios e inquilinos a realizar múltiples trámites presenciales.

Garantía online y ahorro en los costos de alquiler

La plataforma también incorporó un acuerdo comercial con Hoggax para facilitar el acceso a garantías.

Gracias a esta integración, quienes no cuentan con garantía propietaria pueden gestionar una alternativa de manera completamente online y acceder a descuentos de hasta el 50%.

De acuerdo con la empresa, esta modalidad permite reducir entre un 30% y un 35% el costo total que afronta una persona al momento de alquilar una vivienda.

Además, los inquilinos no pagan ningún cargo por utilizar la plataforma.

Una startup argentina que apuesta por transformar el mercado inmobiliario

MOB nació a partir de la experiencia personal de sus fundadores dentro del sector inmobiliario y de las dificultades que ambos encontraron al momento de alquilar propiedades.

Actualmente la compañía opera sin inversión externa y está integrada únicamente por sus dos fundadores.

Para los próximos meses, la empresa proyecta alcanzar 150 alquileres concretados dentro de la plataforma y sumar nuevas herramientas para administrar pagos mensuales, documentación y gestión integral de propiedades desde el celular.