Mezclar bicarbonato de sodio con soda: para qué sirve, por qué recomiendan hacerlo y qué beneficios tiene Fuente: IA

Eliminar el sarro de las canillas puede volverse una labor compleja, especialmente cuando las manchas blancas se acumulan, opacando de este modo el brillo del metal. Sin embargo, se presenta un truco casero que ha recuperado popularidad, ya que garantiza resultados visibles sin recurrir a productos agresivos.

El sarro es el resultado de la concentración de calcio y otros minerales que se adhieren a la superficie, formándose una capa áspera que se vuelve cada vez más resistente si no se limpia adecuadamente con el tiempo.

Se sugiere la combinación de bicarbonato de sodio con soda como una opción práctica y económica para aflojar la acumulación de minerales que deja el agua, sobre todo en baños y cocinas, donde el contacto con el agua es constante.

Razones por las que combinar bicarbonato y soda ayuda a quitar el sarro

El bicarbonato de sodio se presenta como un compuesto químico levemente abrasivo que contribuye a desprender la suciedad sin dañar las superficies. La soda refuerza el efecto debido a su acción efervescente, la cual ayuda a eliminar la incrustación.

Cuando ambos ingredientes se combinan, se produce una reacción suave que facilita la eliminación del sarro adherido en las canillas, haciendo que la limpieza se realice de forma más sencilla con la asistencia de una esponja o un cepillo de cerdas suaves.

Este método resulta eficaz en griferías de acero inoxidable o cromadas, siempre que se prescinda del uso de elementos metálicos que puedan perjudicar el acabado.

Para su aplicación, se aconseja preparar una pasta con bicarbonato y unas cucharadas de soda, aplicarla sobre la zona afectada y dejar actuar durante varios minutos antes de frotar con movimientos circulares. Posteriormente, es necesario enjuagar con agua tibia y secar con un paño limpio para prevenir nuevas marcas.

Ventajas de la mezcla de bicarbonato y soda para limpieza del hogar

Además de ser una solución accesible, esta mezcla de bicarbonato de sodio y soda presenta ventajas que explican por qué muchas personas la eligen para el mantenimiento del hogar.

Incorporar este hábito en la rutina de limpieza facilita mantener las canillas libres de manchas y con mejor aspecto, evitando que el sarro se acumule hasta convertirse en un problema más difícil de resolver.

Otro aspecto positivo radica en que permite realizar limpiezas frecuentes sin deteriorar las superficies si se utiliza con suavidad, lo que contribuye a prolongar la vida útil de la grifería.

Entre los principales beneficios se destacan: