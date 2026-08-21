ASUR refuerza su corporativo y anuncia dividendos

Los accionistas de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) por fin recibieron una buena noticia luego de que en lo que va de 2026 la operadora de destinos como Cancún ha arrastrado números disparejos en cuanto a pasajeros.

Y es que la empresa dirigida por Adolfo Castro Rivas anunció que antes de que termine 2026 hará la distribución de dos dividendos extraordinarios a la par de la simplificación de su estructura corporativa mediante la fusión con su proveedor de asistencia tecnológica.

En este caso, la Asamblea General de Accionistas de ASUR aprobó la fusión por absorción de Inversiones y Técnicas Aeroportuarias (ITA), una entidad que fungía como su socio estratégico y proveedor clave de asistencia técnica y transferencia tecnológica.

Con ello, la empresa busca integrar verticalmente la gestión técnica de sus 16 terminales aéreas en México, Colombia y Puerto Rico, “eliminando fricciones corporativas e intermediaciones en el desarrollo de infraestructura”.

Para ejecutar la absorción, ASUR emitirá aproximadamente 7.2 millones de nuevas acciones netas, con lo que su capital social contará con 307.2 millones de títulos en circulación.

En cuanto a los dividendos, el consejo aprobó una inyección directa de liquidez para los inversionistas proveniente de su reserva de recompra de acciones, mediante un dividendo extraordinario en efectivo de MXN $20.00 por acción, repartido en dos exhibiciones. Un primer dividendo de 10 pesos por acción se pagará a partir del 30 de noviembre de 2026. El segundo dividendo por el mismo monto estará disponible a partir del 23 de diciembre de 2026.

Sempra completa venta de Ecogas y sale del negocio de gas natural en México

En un movimiento estratégico para optimizar su portafolio de activos, Sempra formalizó la venta de Ecogas México por un monto aproximado de u$s 500 millones. La operación marca la salida de la firma estadounidense del negocio de distribución minorista de gas natural en territorio mexicano, donde abastecía a más de 600,000 clientes en las plazas de Mexicali, Chihuahua y La Laguna-Durango.

La transacción forma parte del programa de “reciclaje de capital” impulsado por la administración de Jeffrey W. Martin, presidente y CEO de la compañía. Con esta desinversión, el grupo busca fondear su plan quinquenal de inversiones de u$s 65,000 millones de dólares, del cual más del 95% se destinará al desarrollo de infraestructura regulada en Estados Unidos.

Con este movimiento, Sempra busca concentrar recursos en filiales de alto crecimiento ubicadas en California y Texas, las dos mayores economías del país vecino. Al reasignar liquidez hacia proyectos regulados de transmisión y distribución eléctrica y de gas, Sempra busca asegurar flujos de efectivo más previsibles, fortalecer sus métricas crediticias y minimizar la necesidad de recurrir a la emisión de nuevas acciones ordinarias para financiar su expansión.

La venta de Ecogas se suma a un reordenamiento más amplio de la huella de Sempra en la región. La multinacional contempla concretar durante el tercer trimestre de este año la venta del 45% de su participación en la empresa binacional Sempra Infrastructure Partners a la firma de capital privado KKR, historia que les contamos en El Cronista en junio.

El bloqueo que frena la joya de la corona de Endeavour Silver

La gigante minera canadiense Endeavour Silver sigue topando con piedra en sus planes de explotación en la sierra de Jalisco. Su proyecto de minería subterránea Terronera, considerado el activo de mayor margen y perfil de crecimiento dentro del portafolio de la empresa, sigue tras la instalación de un bloqueo por parte de la comunidad ejidal local.

Con una extensión de 16,691 hectáreas repartidas en 21 concesiones mineras, Terronera es la piedra angular de la producción futura del grupo. Tras una inversión de capital inicial de unos u$s 332 millones, respaldada por una línea de crédito senior de $120 millones con entidades bancarias como Societe Generale e ING Bank, el yacimiento está diseñado para procesar 2,000 toneladas diarias de mineral. La planta tiene proyectado aportar un promedio de 7 millones de onzas de plata equivalente al año (4 millones de onzas de plata y 38,000 de oro) durante una vida útil inicial de una década.

Sin embargo, el paro operativo impacta directamente el flujo financiero proyectado. Al no alcanzar el ritmo de extracción estimado en cerca de 19,000 onzas de plata equivalente por día, la firma deja de percibir un ingreso bruto diario estimado entre u$s 550,000 y 650,000.

Aunque la minera dispone de un colchón financiero sólido, respaldado por una reserva en efectivo de u$s 236 millones reportada al cierre del segundo trimestre y líneas revolventes complementarias, la atención de los mercados permanece centrada en el desenlace de las negociaciones directas con los ejidatarios.

La resolución de este conflicto no solo determinará la fecha de arranque comercial del yacimiento, sino la rentabilidad inmediata de uno de los activos mineros de plata más prometedores de México.

La empresa dice que el bloqueo, al que califica de “ilegal” inició el 12 de agosto y en el cual los ejidatarios en torno a la propiedad manifiestan preocupaciones como “mantenimiento de los caminos, control y acceso a fuentes de agua y mayor asistencia económica”.

Asimismo, la empresa dijo que se reserva el derecho de proceder legalmente y ejercer “las medidas legales disponibles si se prolonga esta situación”.