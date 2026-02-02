En medio de la reactivación selectiva del mercado inmobiliario premium, Rumencó, el primer barrio privado de Mar del Plata, anunció el lanzamiento de Rumencó Boulevard, el último desarrollo posible dentro del histórico predio ubicado sobre el corredor de avenida Jorge Newbery, una de las zonas de mayor crecimiento inmobiliario de la ciudad.

El proyecto, impulsado por Espatolero & Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios, contempla una inversión de u$s 11 millones para el desarrollo de 190 lotes de entre 700 y 1700 metros cuadrados, con un valor promedio de u$s 200 por m², lo que implica tickets que parten de unos u$s 140.000 y pueden superar los u$s 300.000, según superficie y ubicación. El esquema comercial incluye financiación en cuotas y apunta tanto a compradores finales como a inversores.

Imagen aérea de las nuevas instalaciones deportivas que tendrá Rumencó.

El lanzamiento de Rumencó Boulevard es la última oportunidad para adquirir un lote en pozo y en cuotas dentro de Rumencó, ya que el predio no tiene posibilidades de expandirse más, destacaron desde la desarrolladora, Martín Espatolero y Ezequiel Lorenzo, socios y cofundadores de la firma especializada en proyectos residenciales.

Ambos iniciaron su actividad en el sector en 2007, tras detectar oportunidades en el mercado local y evolucionar desde un modelo inicial de servicios hacia el desarrollo inmobiliario vía fideicomisos. Hijos de Horacio Espatolero y Néstor Lorenzo -referentes con más de 30 años de trayectoria en el real estate marplatense-, construyeron su propio recorrido profesional y, a la fecha, llevan desarrollados más de 30 edificios y más de 1000 unidades habitacionales.

La consolidación de Rumencó como enclave premium del sur de Mar del Plata también se refleja en el perfil de sus residentes: allí tiene su casa familiar Emiliano “Dibu” Martínez, arquero campeón del mundo. El futbolista adquirió una propiedad de estilo campestre dentro del barrio privado y suele pasar temporadas de descanso junto a su familia cuando regresa al país.

Un proyecto con historia y plusvalía

A diferencia de otros emprendimientos en etapas iniciales, Rumencó Boulevard se apoya en la consolidación previa del barrio. “La ventaja hoy que tiene Rumencó es que tiene 20 años ganados. Te estás subiendo a un proyecto que ya tiene 20 años de historia. No podés fallar”, señaló Lorenzo a El Cronista, durante una visita de este medio al nuevo barrio.

Vista aérea de Rumencó actualmente.

Con precios de lanzamiento en torno a los u$s 200 por m², Rumencó Boulevard se posiciona por debajo de las reventas internas del barrio y también de los valores del mercado residencial tradicional de Mar del Plata, donde el metro cuadrado de la tierra en zonas consolidadas supera ampliamente ese nivel.

Ese recorrido explica la evolución del valor del suelo: los primeros lotes se comercializaban a u$s 40 el m² a comienzos de los 2000, mientras que hoy las reventas se ubican entre u$s 300 y u$s 400 por m². “Comprar a 200 y sabiendo que es la última oportunidad genera mucho interés, no solo para vivir sino también como inversión”, indicó Espatolero.

Masterplan y una inversión de u$s 11 millones

El masterplan y las áreas comunes de Rumencó Boulevard son el distintivo frente al resto de los barrios dentro del predio. Estos espacios fueron diseñados por BMA (Bodas Miani Anger), uno de los estudios de arquitectura y urbanismo más reconocidos del país. “Es una inversión muy fuerte. Entre la compra de la tierra, el área de amenities, su nueva oferta polideportiva y el nuevo acceso desde la avenida Marío Bravo, la inversión es de más de u$s 11 millones”, detalló Martín Espatolero, socio y cofundador de la desarrolladora.

El proyecto suma 35 hectáreas al predio actual, de las cuales solo el 50% se destina a lotes vendibles, mientras que el resto se reserva para espacios verdes, circulación interna y amenities.

Masterplan Rumencó Boulevard.

El área deportiva y social ocupará cinco hectáreas e incluirá cancha de hockey de césped sintético, cancha de fútbol, cuatro canchas de pádel techadas, cancha multipropósito cubierta, quinchos totalmente equipados, vestuarios y buffet deportivo.

Uno de los diferenciales del diseño es que los lotes no lindan directamente entre sí en sus fondos, sino que están separados por espacios verdes comunes. De esta manera, las viviendas aseguran mayor privacidad y autonomía dentro de la comunidad Rumencó.

Precio, financiación y demanda

Los lotes se comercializan con un anticipo del 40% y hasta 36 cuotas, con posibilidad de pago en pesos o dólares. La empresa prevé una fuerte demanda tanto de residentes actuales como de nuevos compradores, que buscan una segunda vivienda o que prioricen la seguridad y amenities que ofrece Rumencó.

Por lo mismo, se ofrecerán beneficios de financiación para aquellos interesados en la compra y que ya residan en el barrio .

“Hay gente que hizo muy buenos negocios en Rumencó. Compró, construyó, vendió y volvió a comprar. Hoy quiere volver a entrar porque ve una oportunidad” Martín Espatolero

Para Espatolero & Lorenzo, Rumencó Boulevard no es solo un nuevo desarrollo, sino el cierre de una etapa clave en la historia urbana de la ciudad.

“Rumencó Boulevard viene a cerrar un ciclo dentro de la historia de Rumencó, una marca registrada que redefinió la forma de vivir en Mar del Plata y es símbolo de prestigio y pertenencia” Ezequiel Lorenzo

El lanzamiento comercial está previsto para el 19 de febrero, con condiciones preferenciales para la comunidad actual del barrio.