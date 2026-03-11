Una nueva aerolínea aterriza en la Argentina. Tras haber sido registrada como marca el pasado 3 de octubre, se anuncia formalmente el nacimiento de JOY Airlines, una compañía que propone reconectar el país a través de una “red aérea regional, moderna, eficiente y federal”. “En un contexto del mercado aeronáutico local, donde la conectividad regional es una deuda pendiente, JOY se presenta de la mano de un grupo de empresarios con vasta experiencia en el sector y capitales mayoritariamente nacionales, como una opción que buscará potenciar la calidad del servicio al cliente”, destacaron en la línea aérea. De momento, la compañía -liderada por Juan José Maggio, expresidente de Southern Winds- ya celebró un acuerdo con el Gobierno de Jujuy que se convertirá en el primer destino una vez que se cuente con la aprobación correspondiente del organismo regulador de la actividad aerocomercial, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Con una concepción anti-lowcost, JOY anunció que atenderá a un sector de pasajeros que demanda mayor conectividad y una experiencia de calidad con más confort y servicio. La empresa ya cuenta con dos aviones Bombardier CRJ-200 LR con capacidad para 50 pasajeros con una configuración de cabina de dos filas por lado, sin asiento central. Estas aeronaves ofrecen mayor espacio personal, menor ruido en cabina y más comodidad para el pasajero. Tendrán una atención personalizada y un servicio a bordo de categoría, con embarques y desembarques más ágiles. En una primera etapa, la red inicial contempla conexiones desde Buenos Aires hacia San Luis, Villa Mercedes y Merlo, además de enlaces regionales entre ciudades del interior como Córdoba, Iguazú y Bariloche. En la empresa, adelantaron que una vez completado el proceso regulatorio, se informará el calendario de inicio de operaciones. JOY nace como una aerolínea que combinará eficiencia de servicio, flexibilidad comercial y una visión de largo plazo enfocada en el desarrollo de la conectividad regional, brindándole a la Argentina una alternativa de vuelos de cabotaje premium con una concepción federal, subrayaron en la empresa. La política de Cielos Abiertos que implementó el Gobierno de Javier Milei activó un ciclo de inversiones y llegada de nuevos jugadores al mercado aerocomercial argentino. En 2025, hubo record histórico, con más de 50,6 millones de pasajeros totales, entre cabotaje e internacional. Representó un incremento del 12% contra 2024 y del 9% contra la anterior marca del sector, en 2023. Los vuelos domésticos tuvieron 34,7 millones de pasajeros. En diciembre, tras el ingreso de su nuevo accionista, el fondo estadounidense COC Global, de Leonardo Scatturice, Flybondi anunció una inversión de u$s 1700 millones para incorporar 35 nuevos aviones. Por su parte, JetSmart también sumó naves, con el objetivo de alcanzar una participación del 25% del mercado de cabotaje. Latam volvió a pedir habilitaciones para llegar a destinos domésticos tras su salida del país, en 2020, y se crearon nuevas operadoras, como Domus Airways y Humming Airways, en el marco de la autorización a operadoras a brindar vuelos regulares en aviones de menor porte.