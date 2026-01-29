En la costa atlántica bonaerense todavía existen destinos que conservan un ritmo pausado y una identidad propia. Uno de ellos es Mar de Cobo, un pequeño pueblo del partido de Mar Chiquita que parece detenido en el tiempo y que se consolida como una alternativa tranquila para quienes buscan descansar durante la temporada de verano 2026.

Con una población estable de alrededor de 3.000 habitantes , este paraje se encuentra a unos 30 minutos de Mar del Plata y a casi 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, una distancia que lo vuelve accesible sin quedar expuesto al turismo masivo.

Un pueblo pequeño y de crecimiento controlado

Mar de Cobo se caracteriza por su ambiente apacible y una infraestructura sencilla. En su avenida principal se concentran algunos comercios, restaurantes y un hotel, suficientes para cubrir las necesidades básicas de quienes eligen pasar allí unos días.

El diseño urbano tiene forma de semicírculo, lo que facilita los desplazamientos dentro del pueblo. Muchas de sus calles son de tierra y el uso de la bicicleta es habitual, reforzando el perfil tranquilo del lugar.

Fuente: Noticias Argentinas

Si bien en los últimos años el destino ganó popularidad, su desarrollo se mantiene controlado, lo que le permite conservar su esencia y diferenciarse de los grandes centros turísticos de la Costa Atlántica.

Uno de los principales atractivos de Mar de Cobo son sus playas extensas, atravesadas por médanos y rodeadas de una abundante vegetación compuesta principalmente por pinos y cipreses. Este paisaje forma parte de una reserva forestal, cuidada activamente por los propios vecinos, que se organizaron para proteger el patrimonio ambiental de la zona.

El entorno natural es uno de los factores que explican por qué el pueblo resulta elegido por quienes priorizan el contacto con la naturaleza y la desconexión del ruido urbano.

Qué hacer en Mar de Cobo

La propuesta del lugar está enfocada en el descanso y las actividades al aire libre. Entre las opciones más habituales se encuentran las caminatas por la playa, paseos en bicicleta, pesca deportiva o simplemente disfrutar del sol y del sonido del mar.

A pocos kilómetros se puede visitar la Albufera de Mar Chiquita, una reserva natural que alberga más de 200 especies de aves y es considerada uno de los humedales costeros más relevantes del país.

En el centro del pueblo, la plaza principal suele convertirse en punto de encuentro durante el verano y los fines de semana largos, con ferias artesanales, espectáculos callejeros y propuestas culturales.

Desde Mar del Plata, se tarda unos 35 minutos en auto por la Ruta Provincial 11 Shutterstock

Cómo llegar a Mar de Cabo

Desde Mar del Plata, el acceso es rápido y sencillo: se tarda unos 35 minutos en auto por la Ruta Provincial 11, en un recorrido costero de fácil circulación. También existen alternativas de transporte público.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto es de 398 kilómetros. El recorrido incluye la Avenida 9 de Julio, la Autopista Buenos Aires–La Plata, la Ruta Provincial 2 y, a la altura de Vivoratá, el desvío que conduce directamente a Mar de Cobo.