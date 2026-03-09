Tras la apertura de las importaciones y el cambio en el contexto regulatorio de la Argentina, la marca internacional de bicicletas eléctricas Engwe desembarcó en el país con una clara apuesta por desarrollar una categoría todavía incipiente en el mercado local, pero que ya se encuentra ampliamente consolidada en otras regiones del mundo. Con una inversión inicial de u$s 300.000, la compañía busca afianzarse en el mercado durante su primer año de operación y luego avanzar con un plan de crecimiento que prevé aumentar sus ventas a una tasa cercana al 50% anual. La marca -que ya tiene presencia en más de 45 países, entre ellos los Estados Unidos, España, Italia, Polonia y Brasil, y una comunidad global de más de dos millones de usuarios- comenzó a operar en la Argentina en febrero de 2026 con la importación de sus primeros modelos de e-bikes. “En el resto del mundo, el mercado de bicicletas eléctricas ronda el 15%, mientras que en la Argentina ese porcentaje se ubica entre el 3% y el 4 por ciento. Por eso, cuando se dio toda la apertura de las importaciones y el cambio de gobierno, vimos que había una oportunidad para empezar a desarrollar esta categoría”, señaló Santiago Vinagre, co-fundador y director de Engwe Argentina, en conversación con este medio. Para 2026, Engwe proyecta vender alrededor de 700 bicicletas eléctricas. Esto representaría una facturación cercana a u$s 1 millón en el mercado argentino. A partir de allí, el directorio espera que el negocio crezca a una tasa anual compuesta cercana al 50%, con el objetivo de alcanzar entre 1000 y 1200 unidades vendidas en 2027. La compañía ya comenzó a operar con presencia física y digital. Cuenta con un showroom y centro de servicio técnico en Palermo, mientras que también instaló un punto de contacto con el público en Perú Beach, en la zona norte del Gran Buenos Aires, un punto habitual de encuentro de ciclistas. A esto se suma una estrategia comercial basada en e-commerce, redes sociales y ventas a través de WhatsApp, con envíos a todo el país. En su primer mes de actividad, la empresa vendió 20 bicicletas, el doble de la meta inicial que se había fijado para el lanzamiento. “Para el primer mes nuestro principal objetivo era aterrizar de pie y la verdad que el resultado nos sorprendió para bien. Lo superamos ampliamente”, destacó el co-fundador. Desde la compañía destacan que las bicicletas eléctricas no solo representan una alternativa de transporte más sustentable, sino también una forma de incorporar actividad física a la rutina diaria. “Estamos viendo a un montón de ex runners lesionados que vuelven a conectar con la actividad física gracias a las bicis eléctricas. Es una forma de movilidad que les permite elegir el ritmo al que se mueven y regular el esfuerzo que hacen por el sistema de pedaleo asistido”, comentaron. La combinación entre tecnología, movilidad eléctrica y ejercicio moderado ya posiciona a las e-bikes como una herramienta clave dentro del avance de la movilidad sustentable. Actualmente, los modelos se comercializan en un rango de precios que va desde los $ 1.300.000 para las versiones más accesibles -como la T 14, que es una bici plegable compacta- hasta los $ 3.700.000 para los modelos premium de montaña. Si bien por ahora todas las unidades son importadas, la empresa no descarta que en el futuro se pueda incorporar parte de la cadena de valor en el país, ya sea mediante ensamblaje local o producción de algunos componentes.