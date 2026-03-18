El Juzgado Comercial decretó la quiebra de uno de los bares notables con más historia en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de The New Brighton, un símbolo de la identidad porteña con más de un siglo de historia. La decisión fue tomada el pasado 27 de febrero y publicada posteriormente en el Boletín Oficial, donde se detalla que los acreedores tendrán tiempo hasta el 24 de abril para formular el pedido de verificación de sus créditos de manera presencial o remota. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 3, Secretaría Nro. 5, sito en Callao 635, piso 6to comunicó la quiebra de The New Brighton, ubicado sobre la calle Sarmiento 645. No obstante, habilitaron un plazo hasta el 24 del mes próximo para que los acreedores presenten la documentación requerida para frenar el proceso legal. Mientras que el próximo 9 de junio se presentará el informe individual de créditos y el 7 de agosto el informe general. Esta situación revela la crisis que atraviesan la mayoría de los bares notables, donde muchos debieron tomar la decisión de cerrar sus puertas al público luego de años en funcionamiento. Uno de ellos es La Paz, en la Avenida Corrientes; mientras que La Giralda fue rescatada por otros accionistas debido a su delicada situación financiera. El origen de The New Brighton se remonta a 1908, cuando funcionaba como una sastrería de lujo sobre la actual calle Sarmiento, por donde pasaron figuras de la realeza europea y la alta sociedad. En la década de 1970 el local se reconvirtió en el restaurante Clark’s, vinculado al chef Gato Dumas, y se consolidó como un espacio gastronómico de alto nivel en el microcentro. Tras la crisis de 2001, el lugar cerró y reabrió en 2007 bajo su nombre actual, recuperando su impronta clásica.