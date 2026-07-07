El organismo de control sanitario ordenó del mercadoel retiro inmediato de unas famosas papas fritas. Las autoridades tomaron esta medida debido a un riesgo grave para los consumidores, ya que el producto alimenticio podría contener una bacteria peligrosa para el organismo humano.

La decisión busca proteger a la población de posibles infecciones estomacales severas. Los inspectores detectaron el problema durante un control de calidad de los ingredientes y así, se decidió el retiro todas las bolsas afectadas de los comercios de forma urgente.

¿Cuáles son las papas fritas contaminadas?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) elevó la alerta a la categoría más alta. La agencia clasificó el caso como un retiro de Clase Uno debido a su gravedad y a que los expertos consideran que el consumo de este alimento implica un peligro real para el público.

El organismo de control anunció que la empresa Utz Quality Foods publicó el aviso oficial sobre la situación de riesgo. El retiro afecta directamente a las conocidas marcas de papas fritas Zapp’s y Dirty. La compañía había distribuido una gran cantidad de estos productos en comercios y supermercados.

Un condimento utilizado en la fabricación originó la alerta sobre la posible contaminación. El ingrediente sospechoso consiste en un lote de leche en polvo con problemas biológicos. Un proveedor externo había entregado esta materia prima con sospechas de portar la bacteria salmonela, según informaron desde la firma a cargo.

Las papas fritas que prohibió la FDA.

Los posibles riesgos para la salud

La bacteria de la salmonela provoca infecciones que dañan el sistema digestivo de los seres humanos. Las personas enfermas sufren síntomas molestos como fiebre, diarrea severa y dolores abdominales fuertes, mientras que los niños y los adultos mayores corren un riesgo de sufrir complicaciones médicas severas .

La agencia federal emitió varias advertencias para identificar correctamente los empaques afectados por la contaminación. Los compradores deben revisar las fechas de vencimiento y los códigos de lote en la envoltura, ya que estos datos diferencian los productos peligrosos de los artículos que están completamente sanos.

La compañía alimentaria habilitó una línea de atención para responder las dudas del público general. El fabricante devolverá el dinero total a las personas que compraron las bolsas contaminadas. Los dueños de las tiendas ya vaciaron sus estantes para cumplir con la orden institucional.

El protocolo para productos falsos