La Argentina derrotó 2-0 a Austria y se aseguró la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.

La Argentina derrotó 2-0 a Austria en el Dallas Stadium, logró su segunda victoria consecutiva y se aseguró la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.

El partido no fue sencillo para la Selección. Austria, el primer rival europeo de la competición, propuso un juego intenso desde el inicio y obligó al conjunto dirigido por Lionel Scaloni a sufrir en varios pasajes del encuentro.

No obstante, dos goles de Messi su capitán fueron más que suficientes para imponerse y avanzar de ronda. El rosario fue, una vez más, el hombre que marcó la diferencia en el momento más importante.

El primer tanto llegó pasada la media hora del primer tiempo. Almada tocó para Medina, este la metió atrás y apareció Messi, que de primera definió y abrió el marcador. Un gol que, además, tuvo una dimensión histórica mayúscula.

Austria propuso un juego intenso desde el inicio y obligó al conjunto dirigido por Lionel Scaloni a sufrir en varios pasajes del encuentro. EFE

Con ese tanto, el capitán argentino convirtió su gol número 17 en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador mundialista de la historia, superando al alemán Miroslav Klose. Un récord que parecía inalcanzable y que el rosarino conquistó con total naturalidad.

El segundo tiempo llegó con Austria buscando el empate desesperadamente. Ante la imposibilidad de penetrar a la defensa albiceleste, los europeos intentaron generar peligro con pelotas aéreas que fueron fácilmente capturadas por el Dibu Martínez. La solidez defensiva argentina fue clave para sostener el resultado.

¡LA REACCIÓN DE SCALONI AL GOL DE ARGENTINA Y REPROCHE AL BANCO DE AUSTRIA! 👀🇦🇷



A los 38' del primer tiempo, Lionel Messi marcó e 1-0 de Argentina ante Austria, y así lo vivió nuestro entrenador... ¿Qué le dijo a los austríacos? 🤔 pic.twitter.com/ZK8ZAgS1iF — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

Messi puso el 2-0 tras un gran contraataque para seguir agrandando la leyenda. El capitán cerró así una actuación monumental que dejó al estadio de Dallas convertido en una fiesta celeste y blanca.

Miles de hinchas tiñeron de celeste y blanco los alrededores del estadio desde horas antes del partido, creando un ambiente que pocos escenarios del mundo pueden igualar. La pasión de la hinchada argentina es un plus en la atmósfera del encuentro.

¡ASÍ SE VIVIÓ EL 2-0 DESDE EL CAMPO DE JUEGO! pic.twitter.com/YNGMnqZH2z — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

Con este triunfo, Argentina confirma su dominio en el Grupo J y con 6 puntos lídera la zona, relegando a Austria al segundo lugar.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del torneo representa la más extensa hasta la fecha, incorporando 48 selecciones por primera vez.

Messi puso el 2-0 tras un gran contraataque para seguir agrandando la leyenda. EFE

Estos conjuntos están distribuidos en 12 grupos de cuatro, y los dos primeros de cada grupo junto a los ocho mejores terceros avanzarán a la fase de eliminación directa.

Próximos partidos

Argentina tiene programado su siguiente partido contra Jordania el 27 de junio a las 23:00 (hora Argentina), mientras que Austria se enfrentará a Argelia en la misma fecha y hora.