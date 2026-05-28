Slim afirmó que Estados Unidos tiene una "gran necesidad" de México y de su fuerza productiva en términos económicos.

El hombre más rico de México, Carlos Slim, reveló en su conferencia anual lo que pocos habían reconocido hasta ahora: el clic del comercio electrónico está transformando el mapa inmobiliario e industrial del país.

Slim no habló de departamentos de lujo ni de plazas comerciales. Habló de algo más discreto, pero igual de poderoso como lo son los centros de distribución.

“No sé si se han dado cuenta que se habla mucho de centros de distribución, se están haciendo muchos centros de distribución, se construyen como bodegones”, describió el presidente honorario de Grupo Carso.

Mercado Libre promete generar 10 mil nuevos empleos en México. Fuente: archivo

Carlos Slim reconoció la importancia de Mercado Libre, Walmart y Amazon en la industria de México

Walmart, Amazon y Mercado Libre guardan en esos complejos toda su mercancía y desde ahí la despachan a tiendas y a domicilios.

Cada pedido online, según Slim, alimenta ese ciclo. “Hay un proyecto de construcción inmobiliaria enorme”, sentenció.

Ya nadie quiere casa: el mexicano que cambió de idea

Slim también expuso un giro cultural que pocos esperaban de él. Contó que cuando era joven, tener casa era el sueño. Hoy es al revés.

“En mi época la gente quería vivir en casas y no en departamentos. Y ahora al revés, la gente quiere departamentos”, dijo.

Para el empresario, eso explica el auge del desarrollo vertical en las grandes ciudades y lo enmarca en el fenómeno de un México que crece hacia arriba, en altura y en logística, porque el espacio ya no alcanza y la velocidad del consumo no perdona.

Carlos Slim se adueña de uno de los recursos más vitales de México: confirmó inversión de 5,000 millones de dólares. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

Slim pone 5,000 millones de dólares sobre la mesa

Slim reveló también que Grupo Carso planea invertir alrededor de 5,000 millones de dólares en México, con foco en infraestructura, energía y desarrollo industrial.

Enumeró lo que, a su juicio, el país necesita con urgencia:

carreteras

gasoductos

trenes

viaductos

plantas eléctricas

redes de agua.

Para Slim, nearshoring, comercio electrónico e infraestructura forman una sola palanca. Y esa palanca, dice, apenas empieza a moverse.