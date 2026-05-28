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El hombre más rico de México, Carlos Slim, reveló en su conferencia anual lo que pocos habían reconocido hasta ahora: el clic del comercio electrónico está transformando el mapa inmobiliario e industrial del país.
Slim no habló de departamentos de lujo ni de plazas comerciales. Habló de algo más discreto, pero igual de poderoso como lo son los centros de distribución.
“No sé si se han dado cuenta que se habla mucho de centros de distribución, se están haciendo muchos centros de distribución, se construyen como bodegones”, describió el presidente honorario de Grupo Carso.
Carlos Slim reconoció la importancia de Mercado Libre, Walmart y Amazon en la industria de México
Walmart, Amazon y Mercado Libre guardan en esos complejos toda su mercancía y desde ahí la despachan a tiendas y a domicilios.
Cada pedido online, según Slim, alimenta ese ciclo. “Hay un proyecto de construcción inmobiliaria enorme”, sentenció.
Ya nadie quiere casa: el mexicano que cambió de idea
Slim también expuso un giro cultural que pocos esperaban de él. Contó que cuando era joven, tener casa era el sueño. Hoy es al revés.
“En mi época la gente quería vivir en casas y no en departamentos. Y ahora al revés, la gente quiere departamentos”, dijo.
Para el empresario, eso explica el auge del desarrollo vertical en las grandes ciudades y lo enmarca en el fenómeno de un México que crece hacia arriba, en altura y en logística, porque el espacio ya no alcanza y la velocidad del consumo no perdona.
Slim pone 5,000 millones de dólares sobre la mesa
Slim reveló también que Grupo Carso planea invertir alrededor de 5,000 millones de dólares en México, con foco en infraestructura, energía y desarrollo industrial.
Enumeró lo que, a su juicio, el país necesita con urgencia:
- carreteras
- gasoductos
- trenes
- viaductos
- plantas eléctricas
- redes de agua.