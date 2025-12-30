En esta noticia Los otros proyectos de Raghsa en Núñez

La desarrolladora Raghsa compró uno de los terrenos más codiciados del barrio porteño de Núñez. Se trata de un lote de 5800 metros cuadrados, ubicado en el Parque de la Innovación, por el que la compañía desembolsó u$s 73 millones y que será destinado a un nuevo proyecto de oficinas de lujo.

El terreno está ubicado en el área del ex Tiro Federal y cuenta con una capacidad constructiva estimada en 75.500 m². Se trata de uno de los terrenos de mayor tamaño que quedaban disponibles en la zona del Parque de la Innovación.

Dentro del Parque, la Ciudad llevó adelante -entre 2021 y 2023- la subasta de 23 lotes a través del Banco Ciudad, con una recaudación que superó los u$s 250 millones, según datos oficiales.

El proyecto del Parque de la Innovación es gestionado por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño y prevé un desarrollo total de 60.000 metros cuadrados, con oficinas, espacios comerciales, universidades y emprendimientos residenciales.

El Parque de la Innovación se desarrolla en el ex Tiro Federal

Los otros proyectos de Raghsa en Núñez

En el corredor norte, Raghsa viene concentrando buena parte de su apuesta al mercado de oficinas . Uno de sus principales desarrollos es el Centro Empresarial Libertador (CEL), un edificio de 26 pisos de oficinas tipo AAA, ubicado frente al Château Libertador. Las oficinas, que se destacan por ser espacios amplios de más de 1000 m2, se comercializan a un precio promedio de u$s 32.000 por mes para alquiler.

A pocos metros, la desarrolladora finalizó recientemente el Centro Empresarial Núñez (CEN), un edificio de 50.000 m² que fue alquilado en su totalidad por JP Morgan por un plazo de diez años, en una operación que, según fuentes del mercado, superó los u$s 150 millones.

Además, en enero de 2024, Raghsa compró otro de los terrenos más codiciados de Núñez, ubicado en la esquina de Avenida del Libertador y Manuela Pedraza, donde hasta fines de 2023 funcionó una estación de servicio. Allí la compañía avanza con una nueva torre de oficinas de lujo, en continuidad con sus desarrollos de oficinas en la zona.

El corredor norte se potenció en los últimos años y fue una de las zonas que más creció post pandemia.